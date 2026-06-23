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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملك كأس العالم.. ميسي ينفرد بعرش الهدافين ويؤكد أنه خارج حسابات العمر

ميسي
ميسي
محمود أحمد

في الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أن كرة القدم منحت ليونيل ميسي كل ما يمكن أن تمنحه لأي لاعب يواصل قائد منتخب الأرجنتين إثبات أن الأسطورة لم تصل إلى فصلها الأخير بعد. وقبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده التاسع والثلاثين أضاف "البرغوث" إنجازاً جديداً إلى سجله الاستثنائي بعدما انفرد بصدارة هدافي تاريخ كأس العالم مؤكداً أن الزمن لم ينجح حتى الآن في إيقاف أحد أعظم اللاعبين الذين عرفتهم المستطيلات الخضراء.

ولم يكن تألق ميسي في مباراة النمسا مجرد انتصار جديد للأرجنتين بل محطة تاريخية صنعت رقماً ظل عصياً على الجميع لعقود طويلة لتتواصل رحلة النجم الأرجنتيني في إعادة كتابة سجلات اللعبة بينما لا يزال العالم يترقب إلى أين يمكن أن تصل حدود هذه الأسطورة.

عرش المونديال

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز على النمسا بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفي المباراة ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ البطولة وينفرد بلقب الهداف التاريخي للمونديال.

وتجاوز قائد "التانجو" الرقم المسجل باسم البرازيلية مارتا صاحبة الـ17 هدفاً كما ابتعد عن الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفاً ليؤكد حضوره في صدارة أبرز هدافي البطولة عبر تاريخها.

وحظي الإنجاز بإشادات واسعة حيث أشاد كلوزه بما حققه ميسي معتبراً أنه يستحق المكانة التي وصل إليها فيما حرصت مارتا على الاحتفاء بالإنجاز عبر حساباتها الرسمية.

مسيرة صنعت المجد

منذ ظهوره الأول بقميص برشلونة فرض ميسي نفسه واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم. وخلال مشواره مع الفريق الكتالوني حصد 34 لقباً بينها 10 بطولات للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا إلى جانب تسجيله رقماً استثنائياً في عام 2012 عندما أحرز 91 هدفاً خلال عام واحد في إنجاز غير مسبوق.

كما أصبح صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب مع الأندية بعدما وصل إلى 40 بطولة ليؤكد استمراره في تحطيم الأرقام التي بدت يوماً بعيدة المنال.

أرقام استثنائية مع الأرجنتين

لم تقتصر إنجازات ميسي على الأندية فقط بل نجح في ترسيخ اسمه كأعظم لاعبي الأرجنتين عبر التاريخ بعدما أصبح الأكثر مشاركة بقميص المنتخب برصيد 201 مباراة إلى جانب تصدره قائمة هدافي "الألبيسيليستي" برصيد 122 هدفاً.

وشارك قائد الأرجنتين في ست نسخ مختلفة من كأس العالم وخاض 28 مباراة في البطولة وهو رقم قياسي جديد يعكس استمراريته الاستثنائية على أعلى المستويات.

وبات ميسي اللاعب الوحيد الذي نجح في التسجيل بكأس العالم خلال مراحل عمرية مختلفة بداية من سن المراهقة مروراً بالعشرينات والثلاثينات وصولاً إلى السنوات التي تسبق الأربعين.

رحلة طويلة نحو المجد العالمي

ورغم موهبته الفريدة لم تكن رحلة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني مفروشة بالورود. فمنذ ظهوره الأول في كأس العالم 2006 عاش النجم الأرجنتيني العديد من لحظات الإحباط أبرزها خسارة نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا بالإضافة إلى سلسلة الإخفاقات في بطولة كوبا أمريكا.

ووصلت خيبة الأمل ذروتها في نسخة 2016 عندما أهدر ركلة ترجيح في النهائي أمام تشيلي ليدخل في حالة من الإحباط دفعت البعض للحديث عن نهاية الحلم الدولي.

لكن السنوات التالية حملت تحولاً كبيراً بعدما قاد الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا 2021 ثم كأس العالم 2022 قبل أن يضيف لقباً جديداً لكوبا أمريكا عام 2024 لتتحول قصته من معاناة طويلة إلى واحدة من أعظم قصص النجاح في تاريخ الكرة.

سقوط لا يعرف النهاية

حتى المحطات التي أثارت الشكوك حول تراجع مستواه لم تمنع ميسي من مواصلة التألق. فبعد فترة متذبذبة مع باريس سان جيرمان اعتبر كثيرون أن انتقاله إلى إنتر ميامي يمثل الفصل الأخير في مسيرته إلا أن النجم الأرجنتيني رد داخل المستطيل الأخضر.

وفي مباراة النمسا أهدر ميسي ركلة جزاء ليصبح أول لاعب يهدر ركلات جزاء في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم لكنه سرعان ما عوض ذلك بهدفين منحا الأرجنتين الفوز وأهدياه رقماً تاريخياً جديداً.

احترام يصل إلى حد الهيبة

داخل معسكر المنتخب الأرجنتيني يحظى ميسي بمكانة استثنائية. وأكد المدافع ليساندرو مارتينيز أن قائد المنتخب يقف وحيداً على القمة معتبراً أن المقارنة بينه وبين أي لاعب آخر لم تعد ضرورية.

كما أشاد الظاهرة البرازيلية رونالدو بما حققه النجم الأرجنتيني مؤكداً أن وصوله إلى صدارة هدافي كأس العالم أمر مستحق وأنه اللاعب الأنسب لاعتلاء هذه المكانة التاريخية.

ليونيل ميسي ميسي منتخب الأرجنتين النمسا كأس العالم 2026 برشلونة

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