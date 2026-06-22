ميسي: تركيزنا منصب على الفوز والتأهل ولا توجد مباريات سهلة في المونديال

أكد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أن تركيزه الكامل ينصب على مصلحة الفريق وتحقيق الانتصارات، مشددًا على صعوبة المنافسة في بطولة كأس العالم.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "تفكيري بالكامل حول الفريق وحول تحقيق الفوز"، مؤكدًا أن النجاح في المونديال يتطلب أقصى درجات التركيز والالتزام.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني أن المنافسات في كأس العالم لا تعترف بالأسماء أو التاريخ، موضحًا: "في المونديال لا أحد يهديك شيئًا، وكل المباريات صعبة".

وأشار ميسي إلى أن الهدف الأساسي لفريقه يتمثل في تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور التالي، لكنه أقر بصعوبة المهمة في ظل قوة المنافسة، قائلًا: "هدفنا هو الفوز والتأهل، وهو شيء صعب لأن الجميع يلعب بكل حدة

ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على النمسا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف منتخب الأرجنتين في الدقيقة 38؛ بعد تسديدة يسارية معتادة منه، عقب تفويتة رائعة من ألمادا وتمريرة حاسمة من ميدينا، ليوقع على الهدف الأول والـ 17 في كأس العالم، لينفرد بصدارة هدافي المونديال متخطياً رقم الألماني كلوز

وفي الدقيقة 90+5 سجل ميسي هدفًا للأرجنتين، مستغلا الكرة التي الكرة التي ارتدت من مدافعي النمسا داخل منطقة الجزاء لينج في تسجيل الهدف الثاني

وانفرد منتخب الأرجنتين بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، بينما توقف نقاط النمسا عند النقطة 3 في المركز الثاني.

وكان منتخب الأرجنتين تغلب على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها الأسطورة ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، بينما تغلب منتخب النمسا على الأردن.

وأدار الحكم المصري أمين عمر، مباراة الأرجنتين والنمسا، في ثاني مبارياته في كأس العالم 2026.