السلامي: قلة الخبرة حرمت الأردن من مواصلة المشوار.. ومواجهة الأرجنتين فرصة لترك بصمة مشرفة

اعترف المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، بأن نقص الخبرة في البطولات الكبرى كان أحد أبرز الأسباب وراء خروج "النشامى" من كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأوضح السلامي أن المنتخب الجزائري نجح في استغلال بعض التفاصيل الفنية خلال المباراة، خاصة بعد التغييرات التي أجراها في الخط الأمامي، مشيرًا إلى أن استقبال هدفين من كرات ثابتة جاء نتيجة أخطاء كان من الممكن تفاديها بمزيد من الخبرة والتعامل الأفضل مع مجريات اللقاء.

ورغم الخسارة، أكد مدرب الأردن رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه، معتبرًا أن الفريق ظهر بصورة أفضل مقارنة بالمواجهة الأولى أمام النمسا، وأضاف أن المنتخب قدم مباراة قوية تعكس التطور الذي تشهده الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

كما شدد السلامي على أهمية المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين، موضحًا أن الهدف لم يعد متعلقًا بحسابات التأهل، بل بتقديم عرض مشرف يعكس شخصية المنتخب ويترك انطباعًا إيجابيًا عن أول مشاركة أردنية في تاريخ كأس العالم.

وكشف المدرب المغربي عن زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لغرفة الملابس عقب اللقاء، مؤكدًا أن كلماته كان لها أثر كبير في رفع معنويات اللاعبين، خاصة في ظل خيبة الأمل التي صاحبت الخروج المبكر من البطولة، مشددًا على أن الدعم الذي يحظى به المنتخب يمثل حافزًا لمواصلة العمل والبناء للمستقبل.