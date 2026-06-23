عمرو أديب: أشجع الأرجنتين بعد مصر وميسي بعد صلاح

كشف الإعلامي عمرو اديب عن حبه وتشجيعه لمنتخب الأرجنتين وميسي في كأس العالم بعد منتخب مصر.

وكتب اديب من خلال حسابه الشخصي اكس :" بشجع الارجنتين بعد مصر طبعا وبشجع ميسي بعد صلاح طبعا . بس لو مصر لعبت النهائى قدام الارجنتين طبعا حشجع بلدي وابن بلدي



وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز على النمسا بهدفين دون رد ضمن منافسات كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفي المباراة ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ البطولة وينفرد بلقب الهداف التاريخي للمونديال.

وتجاوز قائد "التانجو" الرقم المسجل باسم البرازيلية مارتا صاحبة الـ17 هدفاً كما ابتعد عن الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفاً ليؤكد حضوره في صدارة أبرز هدافي البطولة عبر تاريخها.