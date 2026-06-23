حالة استثنائية.. عصام الشوالي يكشف حصيلة أهداف ميسي في كأس العالم

كشف المعلق الرياضي عصام الشوالي عن تحطيم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرقم القياسي التاريخي لحصيلة هدافي كأس العالم.

وكتب الشوالي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منذ 1930 مرّ على كأس العالم ملوك و هدافون وأساطير غيّروا وجه كرة القدم، لكن القمة اليوم تحمل اسمًا واحدًا".

واضاف: "17 هدفًا في كأس العالم... رقم لم يصنعه الحظ، بل صنعته الموهبة التي أبهرت العالم لأكثر من عقدين.. ليونيل ميسي ليس مجرد هداف، بل لاعب غيّر طريقة فهمنا لكرة القدم، لاعب جمع بين الفن و الذكاء و الحسم في آن واحد.. واليوم وهو ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، يضيف تاجًا جديدًا إلى مسيرة مزدحمة بالإنجازات".

وتابع :"في زمن كثرت فيه النجوم بقي ميسي حالة استثنائية، و في البطولة التي حلم بها كل لاعب, أصبح اسمه محفورًا في القمة إلى الأبد".

ويتواصل الصراع في قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وعلى الرغم من مرور أيام فقط على انطلاق المونديال الذي وصل إلى جولته الثانية في دور المجموعات، إلا أن المنافسة على لقب هداف المسابقة بدأت مبكرا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلنج هالاند.

ويتصدر السباق حاليا، ليونيل ميسي الذي تمكن من تسجيل جميع أهداف منتخب الأرجنتين في النسخة الحالية من المونديال (5 أهداف)، إذ سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في اللقاء الأول أمام الجزائر، ثم أحرز ثنائية في المباراة الثانية أمس أمام النمسا.

كما واصل الفرنسي كيليان مبابي، الزحف وراء ميسي في صراع الهدافين، حيث وضع بصمته على هدفين فجر اليوم الثلاثاء في الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي على العراق بنتيجة 3-1، ليصل نجم ريال مدريد إلى هدفه الرابع في المونديال.