ميسي ومبابي.. معركة التاريخ مع المستقبل تشتعل في مونديال 2026

في كل نسخة من كأس العالم تُولد قصة جديدة، لكن مونديال 2026 يبدو مصمماً ليمنح عشاق كرة القدم واحدة من أكثر الروايات إثارة في تاريخ اللعبة فبين خبرة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وطموح النجم الفرنسي كيليان مبابي، يشتعل الصراع على لقب الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم.

ومع مرور جولتين فقط من دور المجموعات، تحولت المنافسة الفردية بين النجمين إلى أحد أبرز عناوين البطولة، بعدما واصل كل منهما هز الشباك وكتابة أرقام جديدة في سجلات المونديال.

ميسي يعتلي القمة ويكتب فصلاً جديداً من المجد

واصل ليونيل ميسي تأكيد مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر العصور، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز على النمسا بهدفين دون رد، مسجلاً ثنائية رفعت رصيده إلى 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وبهذا الإنجاز، عزز قائد "التانغو" صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، بعدما تجاوز الرقم القياسي الذي ظل بحوزة الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه لسنوات طويلة.

مبابي المطارد الذي لا يعرف التراجع

لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، فالنجم الفرنسي كيليان مبابي يرفض الاستسلام لفكرة الاكتفاء بدور المطارد ففي مواجهة فرنسا والعراق، سجل مبابي هدفين جديدين رفعا رصيده إلى 16 هدفاً في كأس العالم.

وبهذه الثنائية، عادل مبابي رقم ميروسلاف كلوزه، وتجاوز أسطورتين من أساطير اللعبة هما البرازيلي رونالدو والألماني جيرد مولر، ليصبح على بعد هدفين فقط من القمة التي يحتلها ميسي.

مونديال 2026 نسخة الأرقام القياسية

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حدثاً تاريخياً غير مسبوق، إذ تُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، ما منح اللاعبين فرصة خوض عدد أكبر من المباريات وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

كما أسهم النظام الجديد للبطولة في زيادة الإثارة الهجومية ورفع المعدلات التهديفية، وهو ما يصب في مصلحة نجوم بحجم ميسي ومبابي الساعيين لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف قبل إسدال الستار على البطولة.

هل يشهد العالم انتقال العرش؟

رغم تصدر ميسي للقائمة حالياً، فإن فارق الهدفين فقط يجعل الصراع مفتوحاً على كل الاحتمالات فبين أسطورة تقترب من نهاية رحلتها الكروية ونجم يعيش ذروة تألقه، يترقب العالم من سيحسم معركة الهداف التاريخي الأكبر في تاريخ كأس العالم.

ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ

1- ليونيل ميسي – 18 هدفاً.

2- كيليان مبابي – 16 هدفاً.

3- ميروسلاف كلوزه – 16 هدفاً.

4- رونالدو نازاريو – 15 هدفاً.

5- جيرد مولر – 14 هدفاً.

ويبقى السؤال الأبرز الذي يشغل جماهير الكرة حول العالم هل ينجح ميسي في الحفاظ على عرش الهدافين التاريخيين حتى نهاية مونديال 2026، أم أن مبابي سيخطف الرقم القياسي ويبدأ حقبة جديدة من الهيمنة الفرنسية على سجلات كأس العالم؟