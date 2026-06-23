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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزائر يقلب النتيجة على الأردن ويفوز 2-1 في كأس العالم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
عبدالله هشام

حقق منتخب الجزائر الفوز على منافسه الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الأردن في البداية عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 35 بعد ارتباك دفاعات الجزائر في إبعاد الكرة، وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق نذير بن بو علي برأسة مميزة.

وأحرز الهدف قاتل للجزائر أمام الأردن أيمن جويري مستغلا كرة عرضية مميزة من الركنية حولها للمرمى في الدقيقة 83 بكأس العالم.

تشكيل منتخب الأردن

أعلن المدير الفني للمنتخب الأردني، جمال السلامي، تشكيل فريقه الأساسي لخوض المواجهة، معتمدًا على مجموعة من أبرز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، حسام أبو الدهب، يزن العرب، إحسان حداد.

خط الوسط: نور الدين الروابدة، محمد أبو طه، نزار الرشدان.

خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، محمود المرضي.

ويأمل المنتخب الأردني في استثمار سرعة لاعبيه وانضباطهم التكتيكي للخروج بنتيجة تمنحه دفعة قوية في سباق التأهل.

تشكيل منتخب الجزائر

في المقابل، كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء، معتمدًا على مزيج من الخبرة والعناصر الشابة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: عيسى ماندي، ريان آيت نوري، رفيق بلغالي، رامي بنسبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، فارس شايبي، هشام بوداوي، إبراهيم مازا.

خط الهجوم: رياض محرز، أمين جويري.

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