مواعيد مباريات اليوم 23-6-2026 بكأس العالم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم 23-6-2026 منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم والتي تشهد منافسات قوية لحسم التأهل لدور ال32 أو الإبقاء على أمال التأهل.

ولعل أبرز مباريات اليوم لمنتخب البرتغال أمام أوزبكستان حيث يسعى رفاق كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة بعد التعادل مع الكونغو الديموقراطية.

وجاءت مباريات اليوم في كأس العالم كالتالي:

البرتغال ضد أوزبكستان- الساعة 8 مساء – قناة 1beIN SPORTS MAX و3beIN SPORTS MAX

إنجلترا ضد غانا- الساعة 11 مساء – قناة 2beIN SPORTS MAX و 4beIN SPORTS MAX

بنما ضد كرواتيا- الساعة 2 صباح الأربعاء- قناة 1beIN SPORTS MAX و3beIN SPORTS MAX

كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية- الساعة 5 صباح الأربعاء-قناة 2beIN SPORTS MAX و 4beIN SPORTS MAX