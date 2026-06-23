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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يعلن إصابة حمدي فتحي في العضلة الخلفية..وهذا موقف عبدالمجيد

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر ، أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا، على أن يعود اللاعب  للمشاركة في المباريات وفقا لاستجابته للبرنامج العلاجي. 

كما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب حسام عبد المجيد سلامة عظام الوجه و سوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر  وفقا للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.

فاز منتخب مصر 3-1 علي منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم ليتصدر المنتخب قمة المجموعة برصيد ٤ نقاط.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران، في المباراة المقرر إقامتها يوم 26 يونيو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت سياتل بالولايات المتحدة، الموافق 27 يونيو الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، وتذاع عبر شبكة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في المنطقة.

منتخب مصر كأس العالم حمدي فتحي إبراهيم حسن كأس العالم 2026

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