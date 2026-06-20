دالوت يدافع عن رونالدو بعد الانتقادات: يعرف كيف يتعامل مع الضغوط وسيظل جاهزًا لخدمة البرتغال

دافع ديوجو دالوت، مدافع منتخب البرتغال، عن قائده كريستيانو رونالدو، بعد موجة الانتقادات التي طالت النجم المخضرم عقب التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

وتعرض رونالدو لانتقادات واسعة خلال الأيام الماضية بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر في المباراة الافتتاحية، وهو ما فتح باب الجدل حول دوره داخل تشكيل المنتخب البرتغالي ومدى قدرته على مواصلة قيادة الفريق في البطولة.

دالوت: رونالدو اعتاد على الانتقادات

وأكد دالوت خلال المؤتمر الصحفي أن رونالدو ليس غريبًا على مثل هذه المواقف، مشيرًا إلى أن قائد البرتغال واجه ضغوطًا مشابهة طوال مسيرته الكروية الطويلة.

وقال مدافع مانشستر يونايتد: "قدرة كريستيانو على التعامل مع النقد معروفة للجميع، فهو يدرك أن الانتقادات جزء طبيعي من كرة القدم، والثقة التي يمنحها للفريق لم تتغير، وطالما أنه يرتدي قميص المنتخب سيكون جاهزًا دائمًا للمساعدة وتقديم الإضافة".

وأوضح دالوت أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يدركون مسبقًا حجم الضغوط التي سترافق المنتخب بسبب وجود لاعب بحجم رونالدو، خاصة أن اسمه دائمًا يكون محور الاهتمام الإعلامي.

وأضاف: "قبل بداية كأس العالم تحدثنا عن هذا الأمر، عندما يكون لديك كريستيانو رونالدو في الفريق يجب أن تكون مستعدًا لضجة كبيرة، كنا نعلم أن هذا سيحدث، وقد حدث بالفعل".

البرتغال تغلق ملف الانتقادات

وأشار دالوت إلى أن المنتخب البرتغالي وضع هدفه الأساسي بعيدًا عن الجدل الإعلامي، مؤكدًا أن الفريق يسعى للحفاظ على تركيزه داخل الملعب وعدم السماح للانتقادات بالتأثير على أجواء المعسكر.

وتابع: "كنا نعرف ما قد يحدث، والأمر الإيجابي أنه ظهر في بداية البطولة، لذلك أغلقنا هذا الملف سريعًا وواصلنا العمل".

وشدد مدافع البرتغال على أن جميع اللاعبين يركزون على تحقيق أهداف المنتخب في المونديال، بعيدًا عن أي نقاشات خارجية.

واختتم دالوت تصريحاته قائلًا: "عندما تبدأ المباراة فنحن نمثل بلدًا بأكمله، وكل تركيزنا يكون على الفوز وتحقيق أهداف البرتغال، وهذا هو الأمر الأهم".

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى كريستيانو رونالدو، في انتظار ردة فعله داخل الملعب، ومدى قدرته على قيادة منتخب بلاده لتحقيق الانتصار الأول في كأس العالم 2026.