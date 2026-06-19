قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: خطاب هاكابي يكشف انحيازًا واضحًا للرؤية الإسرائيلية ويتجاوز حدود الدبلوماسية
رئيس البرلمان الإيراني: سنرد بقوة على أي خرق للاتفاق
نيويورك تايمز: إيران خرجت من الحرب بمكاسب رغم الخسائر
شبورة كثيفة ورياح محملة بالرمال.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
دعاء الجمعة الأولى من محرم.. أفضل الكلمات في هذا اليوم
نائب الرئيس الأمريكي يلغي رحلته إلى سويسرا لحضور المحادثات الإيرانية
ترامب: هزمنا إيران عسكريا والاتفاق جنب العالم كسادا اقتصاديا
نتنياهو يحشد حلفاءه في واشنطن للتأثير على الاتفاق الأمريكي الإيراني
وداعاً لطوابير التذاكر.. "متحف الحضارة" يطلق ماكينات الخدمة الذاتية الذكية لزواره
مدرب نيوزيلندا: مواجهة مصر صعبة.. وصلاح ومرموش مصدر خطورة
أكبر عيار.. 7 آلاف جنيه أعلى سعر في الصاغة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينجادا: مصر بلدي الثاني.. والبرتغال قادرة على الذهاب بعيدا في المونديال

فينجادا
فينجادا
ميرنا محمود

قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن مصر تمثل له مكانة خاصة، مشيرا إلى أنها تعد بلده الثاني.

وخلال تصريحاته لبرنامج "مودرن في المونديال"، قال فينجادا إن نادي الزمالك كان يضم العديد من اللاعبين المميزين خلال فترة عمله، معربا عن اعتزازه بتجربته داخل القلعة البيضاء.

وعن مشاركة منتخب البرتغال في كأس العالم، أوضح المدرب البرتغالي أنه لم يتفاجأ بالتعادل أمام منتخب الكونغو، مؤكدًا أنه سبق وأن حذر من قوة المنافس وصعوبة مواجهته، مشددا على أن النتيجة لا تمثل مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

وأضاف فينجادا أن البدايات غالبا ما تكون صعبة في بطولات كأس العالم، مستشهدا بما حدث مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2022 عندما خسر أمام منتخب السعودية قبل أن ينجح في التتويج باللقب.

وأشار إلى أن فرص منتخب البرتغال في التأهل ومواصلة المشوار في البطولة لا تزال كبيرة.

كما تطرق للحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتا إلى وجود انتقادات إعلامية بشأن مشاركته أمام الكونغو، إلا أن مثل هذه الأمور تبقى جزءا طبيعيا من أجواء البطولات الكبرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية أمام منتخبي نيوزيلندا وإيران.

البرتغالي نيلو فينجادا فينجادا كأس العالم الكونغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

خط يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود خط محمول باسمك دون علمك؟

خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

ترشيحاتنا

هايدي رفعت

هايدي رفعت تتألق بإطلالة زفاف ساحرة وتخطف الأنظار في ليلة العمر

سموزي بطيخ

منعش ولذيذ.. طريقة عمل سموزي البطيخ

ماسك الطماطم

ماسك الطماطم والسكر للتخلص من خلايا الجلد الميتة

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

فيديو

بسمة وهبة

مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد