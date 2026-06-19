فينجادا: مصر بلدي الثاني.. والبرتغال قادرة على الذهاب بعيدا في المونديال

قال البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن مصر تمثل له مكانة خاصة، مشيرا إلى أنها تعد بلده الثاني.

وخلال تصريحاته لبرنامج "مودرن في المونديال"، قال فينجادا إن نادي الزمالك كان يضم العديد من اللاعبين المميزين خلال فترة عمله، معربا عن اعتزازه بتجربته داخل القلعة البيضاء.

وعن مشاركة منتخب البرتغال في كأس العالم، أوضح المدرب البرتغالي أنه لم يتفاجأ بالتعادل أمام منتخب الكونغو، مؤكدًا أنه سبق وأن حذر من قوة المنافس وصعوبة مواجهته، مشددا على أن النتيجة لا تمثل مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

وأضاف فينجادا أن البدايات غالبا ما تكون صعبة في بطولات كأس العالم، مستشهدا بما حدث مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2022 عندما خسر أمام منتخب السعودية قبل أن ينجح في التتويج باللقب.

وأشار إلى أن فرص منتخب البرتغال في التأهل ومواصلة المشوار في البطولة لا تزال كبيرة.

كما تطرق للحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتا إلى وجود انتقادات إعلامية بشأن مشاركته أمام الكونغو، إلا أن مثل هذه الأمور تبقى جزءا طبيعيا من أجواء البطولات الكبرى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية أمام منتخبي نيوزيلندا وإيران.