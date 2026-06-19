زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

كشفت زوجة نجم الكرة المصرية السابق مجدي عبد الغني عن كواليس طريفة تتعلق بانتمائها الكروي، مؤكدة أنها كانت تشجع نادي الزمالك منذ البداية، لكنها غيّرت موقفها مؤقتًا بعد زواجها من لاعب الأهلي السابق، قبل أن تعود مرة أخرى لمساندة الفريق الأبيض عقب انتهاء ارتباط زوجها بالنادي.

تشجيع الأهلي بسبب مجدي عبد الغني

وأوضحت زوجة مجدي عبد الغني أنها كانت زملكاوية قبل الزواج، إلا أن ارتباطها بأحد أبرز نجوم الأهلي دفعها لتشجيع القلعة الحمراء خلال فترة وجوده داخل النادي، مشيرة إلى أن الأمر كان بدافع مساندة زوجها في مسيرته الكروية.

وأضافت أن تشجيعها للأهلي استمر طوال السنوات التي كان خلالها مجدي عبد الغني لاعبًا في الفريق ويتقاضى راتبه من النادي، معتبرة أن دعمها له في تلك المرحلة كان أمرًا طبيعيًا داخل الأسرة.

العودة إلى الزمالك بعد نهاية المشوار

وأكدت زوجة نجم الأهلي السابق أنها عادت لتشجيع الزمالك بعد انتهاء علاقة زوجها بالأهلي، موضحة أن انتماءها الحقيقي ظل دائمًا للفريق الأبيض، وأنها استعادت ميولها الكروية القديمة بمجرد انتهاء مسيرة مجدي عبد الغني داخل القلعة الحمراء.

وأشارت إلى أنها تابعت مباريات الزمالك خلال السنوات الأخيرة بحماس كبير، وكانت سعيدة بما حققه الفريق من نتائج مميزة.

فرحة خاصة بتتويج الزمالك بالدوري

وأعربت زوجة مجدي عبد الغني عن سعادتها الكبيرة بتتويج الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم، مؤكدة أنها احتفلت بالإنجاز مثل باقي جماهير القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق قدم مستويات قوية واستحق التتويج باللقب.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “أنا أصلًا زملكاوية، وبعد ما اتجوزت مجدي شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه، لكن بعد كده رجعت أشجع الزمالك، وفرحت جدًا لما خدوا الدوري السنة دي”، في تصريحات حملت طابعًا عفويًا وأثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي