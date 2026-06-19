تعيين أحمد مرغني مديرا للكرة في الفريق الأول لسيدات الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين أحمد مرغني، نجم الفريق السابق، مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم سيدات، وذلك في إطار خطة النادي لتطوير قطاع الكرة النسائية وتعزيز الاستقرار الإداري والفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء ذلك بالتنسيق مع شركة المليون للخدمات والتوريدات الرياضية، الراعي والمسؤول عن إدارة قطاع كرة القدم النسائية بالنادي، والتي تمثلها شاهيناز الهمامي، في إطار دعم استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد أحمد مرغني أحد أبناء القلعة البيضاء، حيث سبق له تمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كما تولى عددًا من المناصب داخل قطاع الناشئين، واكتسب خبرات إدارية وفنية تؤهله للقيام بدوره الجديد مع فريق السيدات.

وبدأ مرغني مهام عمله بالفعل، استعدادًا للبطولات المحلية المقبلة، في ظل طموحات القلعة البيضاء للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.