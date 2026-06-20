بواتينج يهاجم رونالدو: البرتغال أقوى بدونه في التشكيل الأساسي

وجه الغاني كيفن برينس بواتينج، نجم ميلان السابق، انتقادات حادة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، معتبرًا أن استمرار الاعتماد عليه بشكل أساسي قد يؤثر على فرص منتخب البرتغال في المنافسة على لقب كأس العالم 2026.

وجاءت تصريحات بواتينج عقب تعادل المنتخب البرتغالي مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهي المباراة التي تعرض فيها رونالدو لانتقادات بسبب أدائه.

وأشار النجم الغاني في تصريحات ل SBS Sports إلى أن البرتغال تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب القادرين على صناعة الفارق، مؤكدًا أن رونالدو يجب أن يمنحهم مساحة أكبر للتألق داخل الملعب.

وأوضح بواتينج أن وجود قائد البرتغال يجعل اللاعبين يميلون إلى البحث عنه وتمرير الكرة إليه باستمرار، وهو ما قد يؤثر على تنوع الحلول الهجومية للفريق.

كما رأى لاعب ميلان السابق أن أفضل دور لرونالدو في المرحلة الحالية يتمثل في المشاركة كبديل خلال الدقائق الأخيرة من المباريات، للاستفادة من خبرته وقدرته على حسم المواجهات في الأوقات الحاسمة.

واختتم بواتينج تصريحاته بالتأكيد على أن التقدم في العمر يفرض واقعًا مختلفًا على جميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن رونالدو وصل إلى مرحلة تتطلب إدارة مجهوده بطريقة مختلفة عن السابق.