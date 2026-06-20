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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من قلب الأزمة إلى الوحدة.. كيف يقود رونالدو البرتغال لاستعادة التوازن في المونديال بعد فتنة المباراة الأولي ؟

رونالدو مع لاعبي البرتغال
رونالدو مع لاعبي البرتغال
محمود أحمد

في الوقت الذي كانت فيه الضغوط تتزايد حول منتخب البرتغال عقب البداية المتعثرة في كأس العالم 2026.. اختار القائد كريستيانو رونالدو الرد بطريقته الخاصة حيث لم يلجأ إلى مؤتمر صحفي ولم يدخل في سجالات عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بل اكتفى برسالة قصيرة حملت معاني كبيرة أعادت الهدوء إلى معسكر "برازيل أوروبا" في توقيت حساس من مشوار الفريق بالمونديال.

وبكلمتين فقط "متحدون دائمًا" نجح رونالدو في تحويل دفة الحديث من الانقسامات والأزمات المزعومة إلى أهمية التكاتف والتركيز على التحديات المقبلة في رسالة بدت موجهة إلى الجماهير ووسائل الإعلام وحتى زملائه داخل غرفة الملابس.

تعادل أشعل العاصفة

لم تكن نقطة التعادل التي حصدها المنتخب البرتغالي أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشواره بالمجموعة الحادية عشرة مجرد نتيجة مخيبة للآمال بل فتحت الباب أمام موجة واسعة من الانتقادات والجدل.

فالجماهير البرتغالية كانت تنتظر بداية أكثر قوة من أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة لكن الأداء الباهت والنتيجة غير المتوقعة أثارا الكثير من علامات الاستفهام حول جاهزية الفريق وقدرته على المنافسة.

ومع تزايد الانتقادات انتقلت الأزمة سريعًا إلى منصات التواصل الاجتماعي حيث تصدرت النقاشات المتعلقة بالمنتخب البرتغالي المشهد خلال الأيام التالية للمباراة.

شقيقة رونالدو تدخل على الخط

وزادت حدة الجدل بعدما خرجت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو بتصريحات وانتقادات أثارت ردود فعل واسعة داخل البرتغال.

وأبدت كاتيا استياءها من أداء بعض لاعبي المنتخب معتبرة أن الفريق لم يظهر بالشكل المتوقع كما أثار تفاعلها مع منشورات تنتقد بعض اللاعبين وعلى رأسهم برونو فيرنانديز مزيدًا من التكهنات حول وجود توتر داخل صفوف المنتخب.

ورغم أن التصريحات لم تصدر عن رونالدو نفسه فإن اسم قائد البرتغال ظل حاضرًا بقوة في قلب الجدل الإعلامي والجماهيري.

تصريحات جواو نيفيز تشعل الأزمة

وبينما كانت الأجواء بحاجة إلى التهدئة جاءت تصريحات لاعب الوسط الشاب جواو نيفيز لتضيف مزيدًا من الوقود إلى النار فعندما سُئل لاعب باريس سان جيرمان عن أهمية وجود رونالدو داخل المنتخب أكد أن قائد البرتغال "لا يختلف عن بقية اللاعبين" مشيرًا إلى أن الجميع يعمل من أجل الفريق وأن النجم المخضرم ليس استثناءً داخل المجموعة.

ورغم أن حديث نيفيز حمل في جوهره رسالة جماعية تؤكد أهمية العمل الجماعي فإن جزءًا من الجماهير البرتغالية اعتبر التصريح تقليلًا من قيمة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وسرعان ما تعرض اللاعب الشاب لحملة انتقادات حادة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انهالت عليه التعليقات الغاضبة من محبي رونالدو داخل البرتغال وخارجها.

صديقة نيفيز تزيد المشهد تعقيدًا

الأزمة لم تتوقف عند حدود تصريحات نيفيز بل امتدت إلى دائرة المقربين منه فبعد تفاعل أحد المشجعين مع الممثلة البرتغالية مادلين أراجاو صديقة لاعب الوسط البرتغالي مطالبًا إياها بنصح نيفيز بتمرير الكرة إلى رونالدو ردت بتعليق أثار عاصفة جديدة من الجدل بعدما طالبت قائد البرتغال بالاعتزال ووصفت تصرفاته بالأنانية.

وتحول حسابها الشخصي خلال ساعات إلى ساحة للهجوم والانتقادات في مشهد عكس حجم الحساسية التي يثيرها أي حديث يتعلق بأسطورة الكرة البرتغالية.

رونالدو يختار دور القائد

وسط كل هذه الأجواء المشحونة كان الجميع ينتظر رد فعل رونالدو لكن صاحب الكرات الذهبية الخمس فضل الابتعاد عن الردود المباشرة واختار إرسال رسالة مختلفة تمامًا.

فنشر صورة تجمعه بعدد من لاعبي المنتخب البرتغالي عبر حساباته الرسمية وأرفقها بعبارة قصيرة: "متحدون دائمًا".

رسالة بدت بسيطة في ظاهرها لكنها حملت دلالات عميقة تؤكد أن المنتخب لا يعيش أي انقسامات داخلية وأن التركيز يجب أن ينصب على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر وليس خارجه.

كما ظهر رونالدو في تدريبات المنتخب وهو يتبادل الحديث والابتسامات مع جواو نيفيز في مشهد فسره كثيرون على أنه رسالة دعم واضحة للاعب الشاب وإنهاء عملي لأي حديث عن وجود خلافات بين الطرفين.

دياز: ما يحدث مجرد ضجيج

ومن داخل معسكر المنتخب البرتغالي حاول المدافع روبن دياز بدوره التقليل من أهمية الجدل الدائر أكد نجم مانشستر سيتي أن رونالدو معتاد على التعامل مع الضغوط الإعلامية منذ سنوات طويلة مشيرًا إلى أن ما يثار حول المنتخب لا يتجاوز كونه "ضجيجًا إعلاميًا" لا يؤثر على تركيز اللاعبين.

وأوضح دياز أن البطولات الكبرى دائمًا ما تشهد لحظات صعبة وضغوطًا استثنائية لكن المنتخب البرتغالي لا يزال متمسكًا بحلمه الكبير في المنافسة على اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه.

تحدي جديد ينتظر البرتغال

وبعيدًا عن الجدل يدرك المنتخب البرتغالي أن الأهم حاليًا هو ما سيحدث داخل الملعب فالتعادل في الجولة الأولى وضع الفريق تحت ضغط كبير قبل مواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية وهي المباراة التي قد تحدد بشكل كبير مصير البرتغال في المجموعة.

كما تتجه الأنظار إلى كريستيانو رونالدو الذي لم ينجح في التسجيل خلال اللقاء الأول ويأمل في استعادة بصمته التهديفية المعتادة لقيادة منتخب بلاده نحو أول انتصار في البطولة.

أسطورة تبحث عن إنجاز أخير

ورغم بلوغه الحادية والأربعين من عمره لا يزال رونالدو يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية فبمشاركته أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية عادل الرقم التاريخي لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر اللاعبين مشاركة في نسخ مختلفة من كأس العالم بعدما خاض كل منهما ست نسخ من البطولة.

ويحلم قائد البرتغال بإضافة الإنجاز الأهم إلى سجله الحافل عبر قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

لكن قبل التفكير في الأدوار المتقدمة تبدو مهمة إعادة الاستقرار والتركيز داخل المعسكر البرتغالي هي الانتصار الأول الذي حققه رونالدو في هذه البطولة وذلك من خلال رسالة قصيرة اختزلت فلسفة القائد الذي يدرك أن البطولات الكبرى لا تُحسم بالموهبة فقط بل بالوحدة أيضًا.

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