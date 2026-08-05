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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القانون يحظر تمركز عربات الطعام أمام المطاعم والمحال التي تبيع نفس المنتجات

عربات الطعام
عربات الطعام
حسن رضوان

حظر القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تواجد عربات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التي تقدم نفس أنواع الأطعمة، وذلك في إطار تنظيم نشاطها ومنع الإضرار بالمحال المرخصة، مع وضع ضوابط واضحة لانتشارها في الشوارع والميادين.

ونص القانون على أن يكون للمحافظ، أو لرئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، سلطة تحديد الأماكن والأحياء المسموح بتواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يحقق متطلبات التنظيم، ويحافظ على الأمن العام والسكينة العامة، مع إلزام أصحاب تلك الوحدات بالعمل داخل المواقع المخصصة فقط.

ممنوع الوقوف أمام المحال التي تبيع نفس المنتجات

ويأتي القانون رقم 92 لسنة 2018 في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تنظيم نشاط بيع الأطعمة من خلال وحدات الطعام المتنقلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق أصحاب المحال والمنشآت الثابتة.

وعرّف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة، أيًا كان شكلها، قابلة للحركة، ومخصصة لتحضير أو إعداد أو بيع الأطعمة والوجبات الغذائية والمشروبات وغيرها من المنتجات الغذائية.

عمل وحدات الطعام العمرانية الجديدة المحال العامة

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