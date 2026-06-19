ميسي يضرب بالثلاثة أمام الجزائر.. وأداء باهت لـ رونالدو في افتتاح كأس العالم

شهدت انطلاقة المنتخبين الأرجنتيني والبرتغالي في بطولة كأس العالم 2026 تباينًا واضحًا في الأداء الفردي بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، سواء من حيث التأثير أو الأرقام داخل الملعب.

ميسي.. بداية تاريخية بهاتريك أمام الجزائر

قدّم ليونيل ميسي أداءً استثنائيًا في مباراة الأرجنتين أمام الجزائر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، بعدما سجل هاتريك قاد به “التانجو” لتحقيق الفوز بنتيجة 3-0.

وظهر ميسي بشكل حاسم منذ بداية اللقاء، حيث نجح في تسجيل ثلاثية كاملة منحت منتخب بلاده انطلاقة قوية في البطولة، ورسخت حضوره كأحد أبرز اللاعبين تأثيرًا في المباريات الكبرى حتى في هذا العمر المتقدم.

رونالدو.. مباراة صعبة أمام الكونغو

على الجانب الآخر، لم يظهر كريستيانو رونالدو بنفس البصمة في مباراة البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاءت أرقام رونالدو في اللقاء وفق ما تم رصده:

0 أهداف

0 تمريرات حاسمة

0 تسديدات على المرمى

25 لمسة للكرة

تقييم 6.2

ولم ينجح النجم البرتغالي في صناعة الفارق هجوميًا، في مباراة افتقد فيها المنتخب البرتغالي للحسم في الثلث الأخير من الملعب.

بداية ميسي جاءت مثالية بهاتريك حاسم أمام الجزائر منح الأرجنتين فوزًا مريحًا، بينما عانى رونالدو من تأثير محدود في أول ظهور له بالمونديال، ما يعكس فارقًا واضحًا في التأثير خلال الجولة الافتتاحية بين النجمين.