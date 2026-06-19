حارس نيوزيلندا يتحدث عن مواجهة مصر: نعرف صلاح جيدا.. ولدينا خطة لإيقاف خطورة الفراعنة

تحدث ماكس كروكومب حارس مرمى منتخب نيوزيلندا، عن استعدادات بلاده لمواجهة منتخب مصر في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وقال كروكومب في تصريحات صحفية، إن محمد صلاح أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم، ونعرفه بشكل جيد، لقد شاهدناه على مدار سنوات طويلة.

وتابع، أنه لا يمكن الاستهانة بأي لاعب على مستوى كرة القدم الدولية، ولا يمكن كذلك التركيز على لاعب واحد بشكل مفرط، وبالتأكيد سيكون للمنتخب المصري العديد من التهديدات في مختلف أنحاء الملعب.

واختتم حارس نيوزيلندا تصريحاته: نعرف نقاط ضعف منتخب مصر، لذلك لن نركز على لاعب واحد بعينه كمحمد صلاح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا، في الرابعة فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، صعوبة مواجهة نيوزيلندا، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: البعض يرى أن مباراتي نيوزيلندا وإيران في المتناول، لكننا درسنا المنتخبات وحافظينها والمباريات صعبة جدًا، وكل منتخب في المجموعة طمعان في التاني ودا شيء خطر لكننا عاملين حسابنا عليه.

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته: دائمًا اللي طمعان فيك يكون مصدر قلق، ومفيش تهريج إحنا بنلعب كأس عالم وعايزين نعمل تاريخ ونسعد الناس في مصر، والناس مستنية الكثير من المنتخب والناس طموحها كان عالي وبعد مباراة بلجكيا الطموح زاد والثقة زادت في اللاعبين والجهاز الفني.