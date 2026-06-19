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مفاجأة إسبانية.. الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
تقارير: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر بسبب صفقة حمزة عبد الكريم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر بسبب صفقة حمزة عبد الكريم

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ارتفاع فرص مواجهة الأهلي لنظيره برشلونة في النسخة المقبلة من بطولة كأس خوان جامبر الودية، التي ينظمها النادي الكتالوني سنويًا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المفاوضات الجارية بين برشلونة والأهلي بشأن التعاقد مع اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم قد تمهد لإقامة مباراة ودية بين الفريقين ضمن البطولة، في إطار التفاهمات المصاحبة لإتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم قدم مستويات مميزة خلال فترة إعارته لفريق شباب برشلونة في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي، قبل انضمامه إلى صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم 2026، وهو ما دفع النادي الكتالوني للتحرك من أجل ضمه بشكل نهائي.

وأضافت التقارير أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع الأهلي لتفعيل بند شراء عقد اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو، إلى جانب عدد من الحوافز والمتغيرات المرتبطة بأداء اللاعب في المستقبل.

ورغم التقدم في المفاوضات، أكدت التقارير أن برشلونة لم يحسم حتى الآن هوية منافسه في كأس خوان جامبر أو موعد إقامة المباراة بشكل رسمي، إلا أن احتمالية مواجهة الأهلي لا تزال مطروحة بقوة في ظل العلاقات الجيدة بين الناديين والمفاوضات المستمرة بشأن الصفقة.

خوان جامبر برشلونة الأهلي

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