تفوق على هاري كين ومبابي.. هدف إمام عاشور يتصدر قائمة أسرع الأهداف في كأس العالم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق اللاعب إمام عاشور، بعد هدفه مع منتخب مصر في مباراة بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "تسديدة إمام عاشور أمام بلجيكا تتصدر قائمة أسرع الأهداف في كأس العالم حتى الآن بسرعة 123.4 كم/س، متفوقًا على هاري كين ومبابي".

ويواصل إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر تقديم مستوياته المميزة خلال مشواره مع كرة القدم والتي توجها بهدف تاريخي أمام بلجيكا بكأس العالم.

مشوار إمام عاشور كان صعبا للغاية بين الإصابات والأزمات التي أثرت على مشواره مع الأهلي خصوصا في كأس العالم للأندية وقبلها مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.

في عام 2023 نجا من إصابة خطيرة كادت أن تنهي مسيرته بعد سقوطه على رقبته خلال تدريبات كأس أمم أفريقيا.