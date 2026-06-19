في أجواء صيفية.. أفشة يخطف الأنظار رفقة نجله

شارك اللاعب محمد مجدي أفشة صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أفشة رفقة نجله اثناء الاستمتاع بعطلته الصيفية على البحر.

وكان الإعلامي خالد الغندور، كشف أن محمد مجدي أفشة ينتظر حسم موقفه النهائي مع القلعة الحمراء بعد عودته وانتهاء إعارته إلى الاتحاد السكندري.

وأوضح الغندور عبر برنامجه إستاد المحور، أن اللاعب يترقب قرار الجهاز الفني وإدارة النادي بشأن استمراره ضمن صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل أو السماح له بالرحيل، قبل اتخاذ أي خطوة تخص مستقبله.

وأضاف أن أفشة تلقى عدة استفسارات وعروضًا خلال الفترة الماضية، إلا أنه فضل تأجيل مناقشتها لحين وضوح الرؤية بشكل كامل بشأن موقفه مع الأهلي، خاصة أنه يضع الاستمرار داخل القلعة الحمراء كأولوية قبل دراسة أي خيارات أخرى.