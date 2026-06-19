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صدمة لنجم المنتخب المغربي.. اللاعب يتلقى قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة لنجم المنتخب المغربي.. اللاعب يتلقى قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
حمزة شعيب

تلقى النجم المغربي أشرف حكيمي تطورًا قضائيًا جديدًا خلال تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أفادت تقارير فرنسية بصدور قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية القضية المرفوعة ضده منذ عام 2023.

ويشارك منتخب المغرب حاليًا في منافسات المونديال، حيث استهل مشواره بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله، ويستعد لمواجهة هايتي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "RMC" الفرنسية، فإن دائرة التحقيق بمحكمة استئناف فرساي قررت إحالة حكيمي إلى محكمة الجنايات في مقاطعة هوت دو سين، على أن تُعقد محاكمته خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت التقارير أن اللاعب تلقى إخطارًا بالقرار أثناء وجوده في معسكر المنتخب المغربي، لكنه يواصل استعداداته وتركيزه مع "أسود الأطلس" لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تقدمت سيدة ببلاغ تتهم فيه حكيمي بالاغتصاب، وهي الاتهامات التي نفى اللاعب صحتها في أكثر من مناسبة، فيما أكد فريق دفاعه أن القضية تستند إلى محاولة ابتزاز.

وفي أول تعليق له على التطورات الأخيرة، نشر حكيمي بيانًا عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه: "العدالة نظرت في عيني وقالت لي: لو لم تكن شخصًا معروفًا، لما وُجدت هذه القضية من الأساس. اخترت الصمت لسنوات، واعتقدت أن التحلي بالكرامة والصبر والثقة في العدالة سيقود إلى القرار الصحيح".

وأضاف: "اليوم تُروى قصة لا تخصني على حساب عائلتي وحياتي والحقيقة نفسها. أشعر أحيانًا بأنني أصبحت هدفًا سهلًا. لقد انتظرت هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، وأنتظرها الآن بفارغ الصبر. أخيرًا سأتمكن من الكلام".

ورغم هذه التطورات القضائية، يواصل حكيمي التواجد في معسكر المنتخب المغربي، حيث يركز على الاستحقاقات المقبلة مع "أسود الأطلس"، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة المنافسة في كأس العالم 2026.

أشرف حكيمي منتخب المغرب كأس العالم

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