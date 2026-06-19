عمرو أديب: رونالدو وميسي وصلاح في الاختبار الأخير.. البقاء على القمة مؤلم

كشف الإعلامي عمرو أديب عن موقف نجوم كرة القدم، في نهاية رحلتهم مع بطولة كأس العالم.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏رونالدو ميسي صلاح هاري كين كل هؤلاء تحت ضغوط كبيره كلهم فى نهايه رحلتهم مع كاس العالم وكلهم مطلوب منهم تحقيق معجزات بدنية ورياضية وجماهيرية عندما تكون الاشهر والاعظم فانت فى اختبار مؤلم. اما ان تثبت انك مازلت قادر او الجميع سيعلق لك المشانق وقد يكون الاعدام هو جزاءك فى نهايه الكاس. بجد البقاء على القمه مؤلم جدا".

وكان قد علق الإعلامي عمرو أديب، علي الهجوم والنقد المبالغ فيه من بعض الجماهير بعد تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا بنتيجة 1-1.

وكتب عمرو أديب ، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي اكس : "والنبى الفلاسفه اللى قاعدين طول الليل بيندبوا على (ضياع ) مباراه بلجيكا ينقطونا بسكاتهم، كل الامانى كانت تمثيل مشرف فجاه دلوقتى مصر ضيعت كاس العالم ، احنا عملنا انجاز تاريخى ولعبنا كوره زي بتاعتهم واحسن ، انبطوا بقى وبلاش افوره".