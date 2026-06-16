عمرو أديب عن تعادل المنتخب: بلاش أفورة احنا عملنا انجاز تاريخى ولعبنا كورة أحسن منهم

علق الإعلامي عمرو أديب، علي الهجوم والنقد المبالغ فيه من بعض الجماهير بعد تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا بنتيجة 1-1.

وكتب عمرو أديب ، عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي اكس : "والنبى الفلاسفه اللى قاعدين طول الليل بيندبوا على (ضياع ) مباراه بلجيكا ينقطونا بسكاتهم، كل الامانى كانت تمثيل مشرف فجاه دلوقتى مصر ضيعت كاس العالم ، احنا عملنا انجاز تاريخى ولعبنا كوره زي بتاعتهم واحسن ، انبطوا بقى وبلاش افوره".



واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.