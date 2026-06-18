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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام صادمة.. دخل رونالدو الخيالي يتصدر نجوم كأس العالم 2026

رونالدو
رونالدو
منتصر الرفاعي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تصدره لقائمة اللاعبين الأعلى أجرا المشاركين في كأس العالم 2026 بعدما كشفت مجلة «فوربس» أن إجمالي عوائده السنوية يبلغ 300 مليون دولار وهو رقم يعكس المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها قائد البرتغال داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ولا تقتصر ضخامة الرقم على إجمالي الدخل السنوي فقط بل تمتد إلى تفاصيل مذهلة تكشف حجم العوائد التي يحققها النجم البرتغالي على مدار العام.

25 مليون دولار شهريا

بحسابات بسيطة، يحصل رونالدو على نحو 25 مليون دولار شهريا وهو رقم يتجاوز ميزانيات العديد من الأندية حول العالم ويؤكد القيمة التسويقية الهائلة التي يتمتع بها اللاعب البالغ من العمر 41 عاما.

وتشير الأرقام إلى أن قائد منتخب البرتغال يجني ما يقرب من 822 ألف دولار يوميا أي أكثر من 34 ألف دولار في الساعة الواحدة في مشهد يعكس حجم العقود التجارية والاستثمارية التي يرتبط بها.

الأكثر إثارة أن دخل رونالدو يعادل نحو 571 دولارا في الدقيقة الواحدة وهو ما يعني أن النجم البرتغالي يضيف آلاف الدولارات إلى حساباته البنكية خلال دقائق معدودة.

أسطورة داخل الملعب وخارجه

وبينما يواصل رونالدو مطاردة الألقاب والإنجازات مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 تؤكد أرقامه المالية أنه لا يزال أحد أكبر العلامات التجارية في عالم الرياضة، بعدما نجح على مدار أكثر من عقدين في تحويل نجاحاته الكروية إلى إمبراطورية اقتصادية ضخمة.

ويبقى رونالدو نموذجا استثنائيا للاعب جمع بين المجد الرياضي والثروة العالمية، ليواصل كتابة التاريخ بأهدافه داخل الملعب وأرقامه المذهلة خارجه.

ميسي في المركز الثاني 

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بإجمالي 140 مليون دولار، بينما تواجد عدد من أبرز نجوم اللعبة في المراكز المتقدمة من بينهم النرويجي إيرلينج هالاند الذي وصلت عوائده السنوية إلى 80 مليون دولار.

محمد صلاح بين كبار العالم

واصل النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر تأكيد مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم عالميًا، بعدما احتل المركز السادس في قائمة مجلة «فوربس» لأعلى اللاعبين أجرا المشاركين في بطولة كأس العالم 2026، بإجمالي عوائد سنوية بلغت 55 مليون دولار.

ويعكس هذا الترتيب القيمة الرياضية والتسويقية الكبيرة التي يتمتع بها قائد الفراعنة، الذي حافظ على حضوره ضمن نخبة اللاعبين الأعلى دخلًا في عالم كرة القدم، بالتزامن مع مشاركته في الحدث الرياضي الأكبر على مستوى المنتخبات.

كريستيانو رونالدو قائمة اللاعبين الأعلى أجرا كأس العالم 2026 مجلة «فوربس» محمد صلاح ليونيل ميسي

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