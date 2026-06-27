بعد مواجهة مصر.. الكشف عن نص رسالة منتخب إيران في غرفة الملابس

كشفت تقارير صحفية، عن نص رسالة منتخب إيران في غرفة الملابس بعد مباراة منتخب مصر، في كأس العالم.

وتعادل منتخب إيران مع نظيره مصر، بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وجاءت نص الرسالة كالتالي:

نحن نأتي من إيران.. أرض تضع الشرف فوق الانتصار منذ آلاف السنين، كرة القدم بالنسبة لنا ليست مجرد منافسة على النتائج، بل اختبار للشخصية.

قد تتحقق النقاط بطرق عديدة، لكن الاحترام لا يُكتسب إلا بالنزاهة. قد تتأهل الفرق، لكن فقط بالعدالة والشرف يبقى الرأس مرفوعًا أمام التاريخ.

الروح الرياضية ليست مجرد بند في قوانين اللعبة، بل هي روحها. شكراً سياتل على الضيافة، وشكراً لكل إيراني دعمنا بقلبه وصوته.. إيران دائماً مرفوعة الرأس