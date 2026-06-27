الكشف عن حكم المغرب وهولندا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسماء الطاقم التحكيمي لمباراة المغرب وهولندا، التي ستجمعهما، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026

وسيقود الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو المواجهة، بمساعدة مواطنيه برونو بيريس مساعداً أول، وبرونو بوسكيليا مساعداً ثانياً، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى التشيلي كريستيان غاراي، بينما سيكون مواطنه خوسيه ريتامال حكماً مساعداً احتياطياً.

المغرب ضد هولندا

يشار إلى أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره الهولندي، يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الثانية صباحا (02:00 جرينيتش +1)، في مدينة مونتيري المكسيكية.