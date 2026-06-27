سامبايو حكمًا لمواجهة المغرب وهولندا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة المرتقبة بين منتخب المغرب ونظيره الهولندي، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

الحكم البرازيلي يقود اللقاء الحاسم

وأسند "فيفا" مهمة إدارة المباراة إلى الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، الذي سيقود المواجهة على ملعب مدينة مونتيري المكسيكية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين مع بداية الأدوار الإقصائية.

ويعاون سامبايو في إدارة المباراة مواطناه برونو بيريس، مساعدًا أول، وبرونو بوسكيليا، مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى التشيلي كريستيان غاراي مهمة الحكم الرابع.

كما تم تعيين مواطنه خوسيه ريتامال حكمًا خامسًا ضمن الطاقم المكلف بالمباراة.

خبرات دولية كبيرة لسامبايو

ويُعد ويلتون سامبايو من الحكام أصحاب الخبرات الكبيرة على الساحة الدولية، حيث سبق له إدارة العديد من المواجهات القوية في البطولات الكبرى، وهو ما دفع الاتحاد الدولي للاستعانة به في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.

وسبق للحكم البرازيلي إدارة مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، ضمن منافسات البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.