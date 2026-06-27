أحمد عبد الحليم: تريزيجيه يلعب بعقلية الكبار.. ومنتخب مصر استحق التأهل

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً جيدًا أمام إيران، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون رغم تراجع المستوى البدني في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

قال أحمد عبد الحليم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة مصر وإيران كانت حماسية، وقدمنا أداءً مميزًا في المواجهة حتى آخر 10 دقائق، وكان واضحًا ظهور الإجهاد على اللاعبين."

وأضاف: "مصطفى شوبير كان موفقًا في التصدي لركلة الجزاء، ومن وجهة نظري فإن الهدف الذي سجله منتخب إيران يتحمله خط الدفاع."

وأكمل: "أنا سعيد بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم، ويجب غلق هذه الصفحة والتركيز في المباريات المقبلة، كما أن منتخب أستراليا قوي جدًا، ويجب دراسة المنافس جيدًا."

واختتم: "تريزيجيه لاعب محترف ويلعب بعقلية الكبار مع منتخب مصر، مثل عمر مرموش ومحمد صلاح، ومن وجهة نظري فإن مرموش وصلاح لاعبان كبيران، ووجودهما أساسي وضروري مع المنتخب."