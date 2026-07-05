خالد الغندور يكشف عن رد الأهلي على استفسارات بيع إمام عاشور

قال الإعلامي خالد الغندور أن أن أحد وكلاء اللاعبين تواصل مع سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، للاستفسار عن موقف القلعة الحمراء من إمكانية بيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، في ظل تردد أنباء عن اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: أن عبد الحفيظ أكد خلال حديثه أن الأهلي لم يتلقَّ أي عروض رسمية لضم إمام عاشور حتى الآن، مشددًا على أن الحديث عن رحيل اللاعب سابق لأوانه.

وتابع: إدارة النادي ستقوم بدراسة أي عرض رسمي يصل مستقبلًا وفقًا لمصلحة الأهلي واللاعب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إمام عاشور مستمر مع الفريق بعقد يمتد حتى عام 2028، وأنه أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها النادي في مشروعه الرياضي خلال السنوات المقبلة.