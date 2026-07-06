إعادة توزيع القوى البشرية.. محافظ الشرقية يستقبل وكيلة التنظيم والإدارة الجديدة

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام شيرين محمد حمدي السيد الأشقم وكيلة مديرية التنظيم والإدارة الجديدة لتهنئتها بمهام منصبها الجديد ، متمنياً لها التوفيق وحسن الآداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية.

اكد محافظ الشرقية أن مديرية التنظيم والإدارة تضطلع بدور محوري في دعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال إعداد وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الإدارية، ودراسة احتياجاتها من الوظائف، والتنسيق المستمر لإعادة توزيع القوى البشرية واستكمال أوجه العجز بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع معدلات الأداء والإنجاز موجهاً بضرورة مواصلة العمل وفق رؤية تستهدف التطوير المستمر، وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة، والإلتزام بتطبيق التشريعات المنظمة للعمل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء المؤسسي، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها أوضحت وكيلة مديرية التنظيم والإدارة الجديده أنه تم وضع خطة عمل للإرتقاء بمستوي أداء العاملين بالمنظومة الإدارية بالمديرية و تطبيق الخدمة المدنية من خلال الإشراف على إدارات شئون العاملين للتأكد من التطبيق السليم لقوانين الخدمة المدنية، ونشر الفتاوى والتعليمات الفنية المتعلقة بشئون الموظفين العاملين بالجهاز الإداري.