"أولادنا" تعلن شعار الدورة العاشرة من ملتقاها الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة

أعلنت مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر عن الشعار الرسمى للدورة الجديدة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة والتى تحمل الرقم 10 وقام بتصميمه الفنان الكبير الدكتور أشرف رضا المستشار الفنى ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ويأتى تحت عنوان "10 سنين سعادة وحب" إحتفالًا بمرور عشر سنوات على انطلاق الملتقى .

يجسد الشعار مسيرة عقد كامل من العمل الإنساني والثقافي الذي آمنت خلاله مؤسسة أولادنا بشراكة أصحاب القدرات الخاصة في صناعة الإبداع، باعتبارهم رسلاً للمحبة والسلام ويحمل تصميمه العديد من الرموز والألوان والإشارات التي تعكس التنوع الثقافي، والبهجة، والأمل، والدمج، في رسالة تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة، وأن الفن لغة عالمية قادرة على إزالة الحواجز بين الشعوب، وترسيخ قيم الإنسانية.

شعار أولادنا

كما يبرز الشعار فكرة الاحتفال بمرور عشرة سنوات من التعاون المثمر بين ملتقى "أولادنا" ومهرجان الفنون "الأفروصينى" والذى أثمر آفاقاً رحبة للتواصل الثقافي بين إفريقيا والصين، وفتح مسارات واعدة أمام الفنانين من ذوي القدرات الخاصة للتعبير عن مواهبهم على الساحة الدولية.

وأكدت المؤسسة أن الدورة الجديدة تعد امتدادًا لرسالتها التي انطلقت منذ اليوم الأول، وهى تمكين الفنانين من ذوى القدرات الخاصة، وإبراز قدراتهم الإبداعية، وترسيخ مفهوم الدمج الحقيقي من خلال الفن والثقافة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن "10 سنين سعادة وحب" خطاب وفاء لكل فنان وطفل وأسرة وشريك آمن بأن الفن يصنع الأمل، وأن الإنسانية تكتمل عندما يحصل الجميع على الفرصة ذاتها للإبداع والتألق.