صندوق التنمية الثقافية يحتفي بتخريج الدفعتين العشرين والحادية والعشرين من مدرسة الإنشاد الديني

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية حفل تخرج الدفعتين العشرين والحادية والعشرين من مدرسة الإنشاد الديني، وذلك في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 8 يوليو، على مسرح السامر بمدينة الإعلام، بحي العجوزة.

ويقام الحفل تحت إشراف الشيخ محمود التهامي، ويُهدى إلى روح الدكتور عامر التوني والمايسترو عمر فرحات، تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في ترسيخ مدرسة الإنشاد الديني وإثراء مسيرتها الفنية.

ويجسد هذا الحفل أحد المسارات النوعية التي يتبناها صندوق التنمية الثقافية في الاستثمار في الإنسان، من خلال برامج متخصصة تُعنى باكتشاف المواهب وصقلها علميًا وفنيًا، بما يسهم في إعداد منشدين يمتلكون أدوات الأداء الأصيل، ويواصلون حمل هذا الموروث الروحي والجمالي، بوصفه أحد المكونات الراسخة للهوية الثقافية المصرية.

وتواصل مدرسة الإنشاد الديني، منذ تأسيسها، أداء دورها كمنصة تعليمية وفنية متخصصة، نجحت في تخريج أجيال من المنشدين الذين أصبحوا امتدادًا لمدارس الإنشاد المصرية، تأكيدًا لالتزام صندوق التنمية الثقافية بالحفاظ على التراث اللامادي، وإعادة تقديمه برؤية معاصرة تُرسخ قيم الجمال، وتعزز مكانة الفنون التراثية في المشهد الثقافي، انطلاقًا من دورها بوصفها أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.