اليوم.. "طائر" و"سالب صفر" على مسرحي روض الفرج والسامر بمهرجان فرق الأقاليم

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اليوم الاثنين، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم، والذي تنظمه ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي العرض الأول بعنوان "طائر" تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج إبراهيم أحمد، وتقدمه فرقة بولكلي، في السادسة مساء على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.



ويناقش فكرة الصدام بين النقاء الإنساني وقسوة المجتمع، من خلال شخصية "طائر"، الطفل الذي ولد بلا لسان داخل بيئة يسودها الخير والسلام، لكنه يعجز عن التعبير عن نفسه، لتبدأ رحلته في مواجهة عالم مليء بالقهر.

أما العرض الثاني يأتي بعنوان "سالب صفر"، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج أشرف علي، وتقدمه فرقة مصطفى كامل في الثامنة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة.

ويناقش تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان، ويطرح عدة تساؤلات منها ماذا لو تطورت التكنولوجيا.. هل يفقد الإنسان آدميته؟ وهل يمكن أن يتحول إلى آلة؟

وتضم لجنة تحكيم المهرجان الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويقام حفل الختام وإعلان النتائج بمسرح السامر في الرابعة والنصف مساء غد الثلاثاء.

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