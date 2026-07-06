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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في جنوب لبنان وسط ترقب للانسحاب

لبنان
لبنان
البهى عمرو

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ خلال الساعات الأولى من اليوم عمليات تفخيخ وتفجير لعدد من المنازل في بلدة كفركلا، كما كثف تحركاته في عدة بلدات، شملت مداهمة منازل وتدمير ممتلكات وبنية تحتية.

وأوضح سنجاب أن التحركات تتركز في البلدات المرشحة للمرحلة الأولى من الانسحاب، ولا سيما زوطر الشرقية وزوطر الغربية شمال نهر الليطاني، مع توقع السماح للجيش اللبناني بدخول بلدتي الغندورية وفرون، اللتين تخضعان للسيطرة النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن تنفيذ الانسحاب لا يزال مؤجلا رغم ما نص عليه الاتفاق الإطاري.

وأضاف أن الشارع اللبناني يترقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتباره خطوة مهمة لترسيخ وقف إطلاق النار، بعدما اعتبر اللبنانيون أن الإنجاز الأبرز خلال المرحلة الماضية تمثل في وقف الاستهدافات اليومية التي طالت بيروت والبقاع وبعلبك ومناطق الجنوب ومحافظة جبل لبنان.

لبنان القاهرة الإخبارية بيروت

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