6 ملايين دولار تنتظر البطل.. الجيش الملكي وصن داونز في صراع التتويج الأفريقي

يستضيف الجيش الملكي نظيره ماميلودي صن داونز مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-26، في مواجهة مرتقبة لحسم بطل القارة السمراء.

أفضلية لصن داونز قبل موقعة الحسم

وكان الفريق الجنوب أفريقي قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب القاري.

في المقابل، يحتاج الجيش الملكي إلى الفوز بفارق هدفين لقلب النتيجة والتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

مكافآت تاريخية للبطل والوصيف

ويحصل الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا على مكافأة مالية ضخمة تبلغ 6 ملايين دولار، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة.

فيما ينال وصيف البطولة 4 ملايين دولار، بينما حصل كل من الترجي التونسي ونهضة بركان على 1.2 مليون دولار عقب الخروج من نصف النهائي.

حلم اللقب الثاني

ويمتلك الفريقان لقبًا واحدًا في دوري الأبطال، حيث تُوج الجيش الملكي بالبطولة عام 1985 كأول نادٍ مغربي يحقق اللقب، بينما حصد صن داونز الكأس عام 2016.

كما سبق للفريق الجنوب أفريقي خسارة النهائي مرتين، في نسختي 2021 و2025، ويأمل في تعويض إخفاقاته السابقة بالتتويج الليلة.