عون: زيارتي إلى واشنطن تحمل فرصًا إيجابية للبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، خلال استقباله وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، أن زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المتوقع أن يحملا إيجابيات للبنان، لما يعكسانه من اهتمام أميركي غير مسبوق بالبلاد ودعم لمسار التوصل إلى حل دائم للاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن مسؤوليته كرئيس للجمهورية تفرض عليه بذل كل الجهود لتوفير الاستقرار باعتباره المدخل الأساسي للنهوض الاقتصادي، مؤكداً أن خيار المفاوضات أسهم حتى الآن في الحد من وتيرة الحرب ويحظى بدعم غالبية اللبنانيين، داعياً إلى التمسك بالأمل والثقة بأن لبنان يتجه نحو الأفضل رغم التحديات.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد فؤاد زمكحل، عقب اللقاء، دعم الاتحاد الكامل لمواقف رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج يساندون مسار المفاوضات باعتباره الطريق إلى الاستقرار واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات. واعتبر أن لبنان يقف أمام فرصة مهمة لإعادة بناء اقتصاده، داعياً إلى اعتماد "اقتصاد السلام" بدلاً من "اقتصاد الحرب"، لأن الاستقرار وحده كفيل بإعادة النمو والاستثمارات ووضع البلاد على سكة التعافي.