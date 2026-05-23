حدث استثنائي.. الجيش الملكي يواجه صنداونز في نهائي أبطال أفريقيا

يواجه الجيش الملكي المغربي نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في إطار إياب نهائي أبطال أفريقيا موسم 2026.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء غد، الأحد، ضمن إياب نهائي أبطال أفريقيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل سعي الفريقين لتحقيق الفوز وخطف لقب دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وتنقل مباراة الجيش الملكي وصنداونز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط.

وتبُث مباراة الجيش الملكي وماميلودي صنداونز في أكثر من 100 دولة حول العالم، ولأول مرة يعرض نهائي أبطال أفريقيا مباشر في دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

كما تنقل مباراة الجيش الملكي وصنداونز عبر قناة في المملكة المتحدة Channel 4.

وحقق ماميلودي صنداونز فوزا مثيرا أمام الجيش الملكي في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ليسير قدمًا نحو التتويج باللقب.