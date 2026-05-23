رسميًا.. برونو فيرنانديز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

توج البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، بعد المستويات القوية التي قدمها مع فريقه طوال الموسم.

وأعلنت رابطة البريميرليج، عبر حسابها الرسمي، فوز نجم مانشستر يونايتد بالجائزة، متفوقًا على مجموعة من أبرز لاعبي الدوري هذا الموسم.

وقدم برونو موسمًا استثنائيًا بقميص “الشياطين الحمر”، بعدما لعب دورًا حاسمًا في نتائج الفريق سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أهم لاعبي خط الوسط في المسابقة.

وتفوق اللاعب البرتغالي في سباق الجائزة على عدد من النجوم، أبرزهم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب أرسنال، إضافة إلى ديفيد رايا وجابرييل ماجاليس ومورجان جيبس وايت وإيجور تياجو.

ويُعد هذا التتويج امتدادًا لموسم ناجح لبرونو فيرنانديز على المستوى الفردي، بعدما حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
