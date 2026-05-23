الكاف يشعل النهائي الأفريقي.. عقوبات مدوية على الجيش الملكي وصن داونز قبل موقعة الحسم فى الرباط غدا

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” حالة طوارئ داخل دوري أبطال أفريقيا بعدما تحرك بشكل عاجل لاحتواء تداعيات الأحداث العنيفة التي شهدها ذهاب نهائي البطولة بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي في مباراة كادت تخرج عن السيطرة داخل مدرجات ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

وشهدت الساعات الماضية تحركات مكثفة من جانب لجنة الانضباط بالكاف التي عقدت اجتماعًا طارئًا مساء الجمعة لبحث الأحداث المؤسفة التي صاحبت مواجهة الذهاب قبل إصدار قرارات انضباطية صارمة بحق الناديين في محاولة لفرض الانضباط قبل موقعة الإياب المرتقبة في الرباط.

اشتباكات وأحداث عنف تفسد أجواء النهائي

ورغم الأجواء الحماسية التي صاحبت ذهاب النهائي فإن المباراة التي انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد تحولت بعد صافرة النهاية إلى مشهد فوضوي بسبب الاشتباكات والتوترات التي اندلعت بين الجماهير داخل المدرجات.

وتسببت تلك الأحداث في حالة من القلق داخل الاتحاد الأفريقي خاصة أن النهائي يُعد الحدث الأبرز على مستوى الكرة الأفريقية ما دفع الكاف للتحرك سريعًا قبل مواجهة الإياب خشية تكرار المشاهد نفسها أو تصاعد الأزمة بصورة أكبر.

وبحسب مصادر مطلعة داخل لجنة الانضباط فإن الكاف قرر توقيع غرامات مالية كبيرة على الناديين بعد مراجعة تقارير مراقب المباراة والجهات الأمنية.

غرامة ضخمة على الجيش الملكي

وجاءت العقوبة الأكبر من نصيب الجيش الملكي المغربي بعدما قررت لجنة الانضباط تغريم النادي مبلغ 100 ألف دولار بسبب سلوك جماهيره والأحداث التي شهدتها المدرجات خلال مواجهة الذهاب.

في المقابل فرض الكاف غرامة مالية على صن داونز بلغت 35 ألف دولار بعد تحميل جماهير النادي الجنوب أفريقي جزءًا من مسؤولية الاشتباكات والتجاوزات التنظيمية التي حدثت بالمباراة.

ويرى الاتحاد الأفريقي أن العقوبات تهدف إلى توجيه رسالة حاسمة لجميع الأندية والجماهير بضرورة الحفاظ على الروح الرياضية خصوصًا في المباريات النهائية التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية ضخمة.

الجيش الملكي يتحرك سريعًا قبل الإياب

وفي محاولة لتفادي أي عقوبات إضافية أو مشاهد فوضوية جديدة أصدر الجيش الملكي بيانًا رسميًا موجّهًا إلى جماهيره قبل مباراة العودة الحاسمة في الرباط.

وأكد النادي المغربي أنه عقد اجتماعًا أمنيًا وتنظيميًا بالتنسيق مع الكاف والجهات المختصة من أجل وضع ترتيبات مشددة لضمان خروج المباراة بصورة حضارية.

وشدد النادي على عدد من التعليمات الصارمة التي يجب على الجماهير الالتزام بها داخل الملعب أبرزها:

منع استخدام الشماريخ أو أي مواد محظورة.

حظر النزول إلى أرضية الملعب تحت أي ظرف.

الالتزام بالأماكن المخصصة في المدرجات.

منع إلقاء المقذوفات أو استخدام أشعة الليزر.

حظر رفع أي شعارات سياسية أو دينية أو مسيئة.

ويخشى الجيش الملكي من تعرضه لعقوبات أكثر قسوة حال تكرار أي تجاوزات خلال مباراة الإياب خاصة أن الكاف يتعامل بصرامة شديدة مع أحداث الشغب الجماهيري في المباريات الكبرى.

مواجهة الإياب.. نهائي داخل الملعب وخارجه

بعيدًا عن العقوبات والانضباط تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة في الرباط التي تحمل طابعًا استثنائيًا على المستويين الفني والجماهيري.

فالجيش الملكي يدخل المباراة بشعار «العودة أو النهاية» بعدما خسر ذهابًا بهدف نظيف في جنوب أفريقيا وهو ما يجعل الفريق المغربي مطالبًا بالفوز لقلب الطاولة وانتزاع اللقب القاري.

ويعول الفريق المغربي بشكل كبير على عاملي الأرض والجمهور خاصة أن جماهيره تستعد لخلق أجواء استثنائية داخل الملعب على أمل إعادة دوري الأبطال إلى خزائن الأندية المغربية بعد سنوات من الغياب.

في المقابل يعيش صن داونز حالة من الثقة الكبيرة بعد الفوز ذهابًا حيث يرى النادي الجنوب أفريقي أن الحلم القاري أصبح قريبًا للغاية وأن الفريق بات على بعد خطوة واحدة من استعادة لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد انتظار دام 10 سنوات.

الكاف يترقب

داخل الكاف تسود حالة من الترقب والقلق قبل موقعة الإياب ليس فقط بسبب أهمية المباراة فنيًا ولكن أيضًا بسبب التخوف من تكرار أحداث العنف.

ولهذا من المنتظر أن تشهد المباراة إجراءات أمنية استثنائية سواء داخل الملعب أو في محيطه مع متابعة دقيقة من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكل التفاصيل التنظيمية والجماهيرية.

ويأمل الكاف أن تكون الرسالة قد وصلت بوضوح إلى الجماهير خصوصًا بعد العقوبات المالية الضخمة التي تم توقيعها قبل المباراة الحاسمة.