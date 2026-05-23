قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
مدبولي يتفقد تنفيذ تطوير ورفع كفاءة منطقتي الأهرامات ونزلة السمان
بيان رسمي.. جماهير الزمالك تنجح في حل إحدى قضايا القيد خلال 24 ساعة
الإفتاء: يجب على المضحى ألا يقوم بالنحر إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا
قبل عيد الأضحى .. المحافظ يفتتح تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي
خوفًا من إيبولا.. البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي قبل كأس العالم
تراجع عيار 21 في الصاغة.. انخفض 15جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تُنظم مع نظيرتها الروسية برنامجًا لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة

النيابة العامة تُنظم مع نظيرتها الروسية برنامجًا لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة
النيابة العامة تُنظم مع نظيرتها الروسية برنامجًا لتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة
كتب محمد عبدالله :

في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإيفاد عددٍ من أعضاء النيابة العامة إلى الخارج، ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب وبخاصة في شأن تعزيز أوجه التعاون الدولي، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا مع نظيرتها بالنيابة العامة الروسية؛ لتبادل التجارب والخبرات العملية فيما بينهما، حيث جرى عقده بمدينة سانت بطرسبرغ بدولة روسيا.

وقد تناول البرنامج استخدامات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، كما تضمَّن البرنامج عددًا من اللقاءات والجلسات المتخصصة التي تناولت آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والإجراءات الجنائية، إضافة إلى مناقشة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وسبل مواجهتها، وآليات مكافحة غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية والتحديات المرتبطة بها.

وقد استعرض الجانب المصري خلال البرنامج أحدث ما توصلت إليه النيابةُ العامة المصرية فيما يتعلق بآليات التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك إجراءات ضبط الأصول الرقمية والتحفظ عليها ومصادرتها متى ارتبطت بأنشطةٍ إجرامية، فضلًا عن عرض أحدث الممارسات والتطبيقات المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات المرتبطة بأعمال النيابة العامة.

وقد شارك أعضاء النيابة العامة المصرية في جلسات الحوار وتبادل الخبرات العملية مع نظرائهم من الجانب الروسي، وهو ما أسهم في إثراء المناقشات المتخصصة وتبادل التجارب في الموضوعات محل البرنامج.

وقد تضمنت الزيارة أيضًا عددًا من الجولات والزيارات بمدينة سانت بطرسبرغ، حيث شملت جولة داخل قصر الأمير "إم. في. كوتشوبي" مقر انعقاد البرنامج، وزيارة عدد من المعالم التاريخية والثقافية، بما أسهم في تعزيز التواصل وتوطيد أواصر التعاون بين المشاركين من الجانبين.

وقد أتى ذلك البرنامج في ظل حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات المقارنة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة أعضائها في مواجهة الأنماط الحديثة للجريمة والتحديات القانونية المستمرة.

النيابة العامة احالة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

صلاة العيد

الاوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى

يوم عرفة

تيسيرًا لهم.. الأزهر للفتوى يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»

يوم وقفة عرفة

فتاوى الحج.. حكم أخذ المحرم شيئًا من شعره أو أظفاره ناسيا.. هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟ الإفتاء: يجوز للمرأة الحائض السعي بين الصفا والمروة ولا حرج في ذلك

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد