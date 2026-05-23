تدخل لفض مشاجرة.. القبض على طالب تعدى على عامل توصيل طلبات بسلاح أبيض في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 20 / الجارى حال مرور (عامل توصيل طلبات) بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، فوجىء بحدوث مشادة كلامية بين (طالب – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) وأحد المارة، وحال محاولته الفض بينهما قام الطالب بالتعدى عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط الأخير وبحوزته (السلاح الأبيض"المستخدم فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.