القبض على عامل وسائق في الفيوم بتهمة الإساءة لمواطني إحدى المحافظات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتلفظ بألفاظ خارجة والإساءة لمواطنى إحدى المحافظات.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وهو عامل، سائق، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزة أحدهما هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد الواقعة.

بمواجهتهما، أقرا بقيامهما بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره على صفحة أحدهما بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.