قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 عاما على العلاقات الدبلوماسية.. تفاصيل لقاء عبد العاطي ووزير خارجية سيشل
ترامب: إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان.. وسنعتمد على سوريا في ملف حزب الله
تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
خالد الدرندلي: ترتيبات خاصة لاستقبال بعثة منتخب مصر بعد العودة من كأس العالم 2026
وزير خارجية ألمانيا: على إيران أن تدرك ضرورة إجراء مفاوضات جادة
هل يمكن تشغيل محل مرخص دون إخطار الضرائب؟.. القانون يجيب
ضحية جديدة في المونديال.. منتخب البرتغال يعلن رحيل مدربه
النائب محمد أبو العينين يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد وداع المونديال: شرفتوا الكرة المصرية والعربية
تعهدتا بتطويرها.. كندا وبريطانيا تعلنان تكامل مبادرات التمويل الدفاعي
الجيش السوداني: حررنا مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق.. وكبدنا الدعم السريع الخسائر
ليكيب الفرنسية: فيفا يراجع قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين
تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إستونيا: ننفق "ما يقارب 7%" من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع

إستونيا
إستونيا
أ ش أ

اعلن رئيس الوزراء الإستوني، كريستن ميخال، بأن بلاده تنفق ما يقارب 7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، في إطار هدف الإنفاق الدفاعي الجديد الذي اعتمده حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وخلال كلمته الافتتاحية في قمة الناتو المنعقدة في أنقرة بتركيا، دعا ميخال الدول الحليفة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، مؤكدًا أن إستونيا تستثمر "ما يقارب 7% هذا العام" في قطاع الدفاع.

وبموجب الهدف الذي أقرّه الحلف خلال قمته العام الماضي، اتفقت الدول الأعضاء على تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي خلال السنوات المقبلة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين، الأول 3.5% للإنفاق العسكري الأساسي، بما يشمل تكاليف الأفراد، والعمليات العسكرية، والمعدات، والصيانة.

ويتضمن الشق الثاني 1.5% للإنفاق المرتبط بالأمن، مثل الدفاع السيبراني، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وحماية البنية التحتية الحيوية، والخدمات اللوجستية، والابتكار الدفاعي.

وأوضحت صحيفة بوستيميس الإستونية أن جمع هذين الشقين يرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي لإستونيا إلى ما يقارب 7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تخطط الحكومة لتخصيص 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري الأساسي وحده خلال عام 2026.

وخلال القمة، دعا مسؤولون ليتوانيون، بينهم الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع، إلى جانب وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا، الدول الأخرى إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، وظهروا وهم يرتدون شارات تحمل عبارة "نادي الـ5%".

وتُعد إستونيا وليتوانيا، إلى جانب لاتفيا وبولندا، من الدول التي تنفق بالفعل ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وكتب الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا عبر منصة إكس: "حديث أقل.. وتحرك أكثر. انضموا إلى نادي الـ5%."

من جانبه، قال وزير الخارجية الإستوني : "النادي مفتوح.. انضموا إلينا."

رئيس الوزراء الإستوني الإنفاق الدفاعي ناتجها المحلي الإجمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ترشيحاتنا

اجتماع اللجنة التشريعية

خالد صلاح: النجاحات التي حققها الجهاز على أرض الواقع خلال الفترة الماضية تؤكد أهمية منحه أدوات أكثر مرونة

مجلس النواب

نائب: القيادة الاستراتيجية تجسد قوة الجمهورية الجديدة وتعزز الأمن القومي

الرئيس السيسي

نادر نسيم: تصريحات الرئيس السيسي تؤكد قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة

بالصور

دعوى ضد جنرال موتورز.. شاحنات سيلفرادو وسيرا متهمة بإغراق الركاب

شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020
شيفروليه Silverado 2020

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

فيديو

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

قرار مفاجئ من الفيفا

قرار تاريخي من فيفا يشعل الجدل.. بالوجون يلعب رغم البطاقة الحمراء

غضب الشمس

غضب الشمس يقترب.. عاصفة حارة قوية قد تضرب الأرض خلال 48 ساعة

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد وداع المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد