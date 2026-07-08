تنفيذ البرامج والمبادرات.. محافظ أسوان يلتقى مدير مديرية الشباب والرياضة الجديد

إلتقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتور أيمن عبد المقصود ، بمناسبة توليه مسئولية مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، خلفاً لزياد ياسين ، وذلك لمتابعة جهود تطوير الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية المقدمة لأهالى المحافظة ، وتعزيز التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة .

توجيه الشكر لمدير المديرية السابق

وخلال اللقاء، حرص محافظ أسوان على توجيه الشكر والتقدير لزياد ياسين ، مثمناً ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه مسئولية مديرية الشباب والرياضة، وما تحقق من تعاون مثمر أسهم فى دعم منظومة العمل والأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة .

الترحيب بالمدير الجديد ودعم مواصلة الإنجازات

ورحب المهندس عمرو لاشين بالدكتور أيمن عبد المقصود، متمنياً له التوفيق فى أداء مهام عمله، مع التأكيد على تقديم مختلف أوجه الدعم بما يسهم فى إستكمال مسيرة التطوير والإرتقاء بالخدمات الشبابية والرياضية ، وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

الشباب والرياضة ركيزة أساسية لبناء الإنسان

وأكد محافظ أسوان أن قطاع الشباب والرياضة يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية التى تحظى بإهتمام كبير من الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما له من دور محورى فى بناء الشخصية المصرية ، وإكتشاف ورعاية المواهب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوى ، بالإضافة إلى دعم برامج الوزارة التي سيتم تنفيذها فى المحافظة ، مع تنفيذ برامج أخرى تتناسب مع السياق المحلى فى محافظة أسوان ، وذلك للعمل على توفير فرص متنوعة لشباب أسوان .

تعاون مستمر مع وزارة الشباب والرياضة

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن المحافظة تشهد تعاوناً مثمراً وبناءً مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، بما يسهم فى تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التى تستهدف تنمية قدرات الشباب، والإرتقاء بالبنية التحتية الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

تواصل محافظة أسوان دعم قطاع الشباب والرياضة من خلال تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة،والإستفادة من الكفاءات القيادية الجديدة بما يسهم فى تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب،والإرتقاء بالمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، فى إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.