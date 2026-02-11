قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 11-2-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

انخفض سعر صرف الدولار  أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.

وتراوح سعر الدولار بين  46.79 جنيهاً للشراء و46.91 جنيهاً للبيع، وفقاً لبيانات البنوك العاملة في السوق المصرية.

 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 

 وبلغ سعر الدولار في بنوك القاهرة والأهلي ومصر والإسكندرية 46.81 جنيه و46.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار 46.80 جنيه في بنوك العربي الأفريقي وفيصل والإسكندرية والمصرف المتحد واتش اس بي سي، فيما بلغ سعر البيع 46.90 جنيه.

وسجل الدولار أقل سعر للشراء والبيع عند 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

 تعديل وزاري في مصر

 شهدت مصر تعديلاً وزارياً شمل 17 حقيبة وزارية، وتضمن استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تم تعيين حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وشملت التعديلات حقائب اقتصادية من بينها الاستثمار والصناعة والتخطيط والإسكان والاتصالات. كما تم تعيين خالد هاشم وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية، وذلك بعد فصلها عن وزارة النقل.

وتضمن التعديل تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار، وراندا المنشاوي وزيرة للإسكان، ورأفت هندي وزيراً للاتصالات، وضياء رشوان وزير دولة للإعلام، وأحمد رستم وزيراً للتخطيط بعد فصلها عن التعاون الدولي.

كما شمل التعديل ضم وزارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والهجرة، إلى جانب فصل وزارتي النقل والصناعة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، ودمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية.

