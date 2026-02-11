انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 11-2-2025

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.

وتراوح سعر الدولار بين 46.79 جنيهاً للشراء و46.91 جنيهاً للبيع، وفقاً لبيانات البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار في بنوك القاهرة والأهلي ومصر والإسكندرية 46.81 جنيه و46.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار 46.80 جنيه في بنوك العربي الأفريقي وفيصل والإسكندرية والمصرف المتحد واتش اس بي سي، فيما بلغ سعر البيع 46.90 جنيه.

وسجل الدولار أقل سعر للشراء والبيع عند 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

تعديل وزاري في مصر

شهدت مصر تعديلاً وزارياً شمل 17 حقيبة وزارية، وتضمن استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تم تعيين حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وشملت التعديلات حقائب اقتصادية من بينها الاستثمار والصناعة والتخطيط والإسكان والاتصالات. كما تم تعيين خالد هاشم وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية، وذلك بعد فصلها عن وزارة النقل.

وتضمن التعديل تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار، وراندا المنشاوي وزيرة للإسكان، ورأفت هندي وزيراً للاتصالات، وضياء رشوان وزير دولة للإعلام، وأحمد رستم وزيراً للتخطيط بعد فصلها عن التعاون الدولي.

كما شمل التعديل ضم وزارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والهجرة، إلى جانب فصل وزارتي النقل والصناعة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، ودمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية.