قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أفريكسيم بنك" يُسرّع تحديث البنية التحتية في جزر البهاما بتمويل 100 مليون دولار

أفريكسيم بنك
أفريكسيم بنك
أ ش أ

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) عن صرف تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار لمجموعة شركات باهاما سترايبينج المحدودة (BSGC).

ويهدف هذا التمويل إلى المساعدة في تمويل إعادة تأهيل وإنشاء أكثر من 200 ميل من البنية التحتية الحيوية للطرق في جميع أنحاء جزر البهاما، وفي خطوةٍ تُعزز بشكلٍ كبير شبكة النقل في منطقة الكاريبي.

وبموجب اتفاقية إطارية تم توقيعها مع حكومة جزر البهاما على هامش المؤتمر الثامن والأربعين لرؤساء حكومات مجموعة دول الكاريبي، الذي عُقد في بريدجتاون، بربادوس، عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن تُمكّن هذه الأموال شركة BSGC من المضي قدمًا في تطوير شامل للبنية التحتية الوطنية، بهدف ضمان شبكات طرق أكثر أمانًا واستدامة، بما يُعزز التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء الأرخبيل.

وقام بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيمبانك) بدور المُقرض لهذه الصفقة، حيث وفّر التمويل اللازم من العقود الحكومية، مما مكّن شركة BSGC من تسريع تنفيذ المشروع والحصول على تمويل مُسبق للأعمال المنجزة والمعتمدة، والتي تشمل رصف الأسفلت، وتخطيط الطرق، وتحسينات السلامة، والصيانة في العديد من جزر البهاما.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال أوكيتشوكو إيهيجيريكا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات في افريكسيم بنك إن هذا التمويل يعكس "التزام أفريكسيم بنك الراسخ بدعم شركاء أفريقيا العالميين في تطوير بنية تحتية تُسهّل التجارة".

وأضاف: "يمثل هذا المرفق نهجًا مبتكرًا للتمويل المهيكل في الشراكات العابرة للأقاليم، ويتماشى مع مهمتنا في تعزيز ترابط أفريقيا العالمية التي تشمل دول الكاريبي. ومن خلال تمكين أعمال إعادة تأهيل الطرق الواسعة هذه، فإننا ندفع عجلة التنمية المستدامة ونعزز الفرص الاقتصادية".

وأكد مجددًا التزام بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) بالبناء على الشراكات التي أُبرمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2024 ومنتدى التجارة والاستثمار الأفريقي الكاريبي، الذي عُقد في ناسو، جزر البهاما، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة جاءت عقب توقيع اتفاقية إطارية مع حكومة جزر البهاما.

التصدير الاستيراد أفريكسيم بنك التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

ريفيان

ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

ساعة ذكية

أحدث ساعات سامسونج الذكية .. إليك أهم ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 ووتش ألترا

هاتف Redmi K90 Ultra

بميزات احترافية.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi K90 Ultra قبل انطلاقه

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد