"أفريكسيم بنك" يُسرّع تحديث البنية التحتية في جزر البهاما بتمويل 100 مليون دولار

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) عن صرف تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار لمجموعة شركات باهاما سترايبينج المحدودة (BSGC).

ويهدف هذا التمويل إلى المساعدة في تمويل إعادة تأهيل وإنشاء أكثر من 200 ميل من البنية التحتية الحيوية للطرق في جميع أنحاء جزر البهاما، وفي خطوةٍ تُعزز بشكلٍ كبير شبكة النقل في منطقة الكاريبي.

وبموجب اتفاقية إطارية تم توقيعها مع حكومة جزر البهاما على هامش المؤتمر الثامن والأربعين لرؤساء حكومات مجموعة دول الكاريبي، الذي عُقد في بريدجتاون، بربادوس، عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن تُمكّن هذه الأموال شركة BSGC من المضي قدمًا في تطوير شامل للبنية التحتية الوطنية، بهدف ضمان شبكات طرق أكثر أمانًا واستدامة، بما يُعزز التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء الأرخبيل.

وقام بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيمبانك) بدور المُقرض لهذه الصفقة، حيث وفّر التمويل اللازم من العقود الحكومية، مما مكّن شركة BSGC من تسريع تنفيذ المشروع والحصول على تمويل مُسبق للأعمال المنجزة والمعتمدة، والتي تشمل رصف الأسفلت، وتخطيط الطرق، وتحسينات السلامة، والصيانة في العديد من جزر البهاما.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال أوكيتشوكو إيهيجيريكا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات في افريكسيم بنك إن هذا التمويل يعكس "التزام أفريكسيم بنك الراسخ بدعم شركاء أفريقيا العالميين في تطوير بنية تحتية تُسهّل التجارة".

وأضاف: "يمثل هذا المرفق نهجًا مبتكرًا للتمويل المهيكل في الشراكات العابرة للأقاليم، ويتماشى مع مهمتنا في تعزيز ترابط أفريقيا العالمية التي تشمل دول الكاريبي. ومن خلال تمكين أعمال إعادة تأهيل الطرق الواسعة هذه، فإننا ندفع عجلة التنمية المستدامة ونعزز الفرص الاقتصادية".

وأكد مجددًا التزام بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) بالبناء على الشراكات التي أُبرمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2024 ومنتدى التجارة والاستثمار الأفريقي الكاريبي، الذي عُقد في ناسو، جزر البهاما، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة جاءت عقب توقيع اتفاقية إطارية مع حكومة جزر البهاما.