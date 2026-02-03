مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية يشهد تقدماً ملحوظاً في التنفيذ.. صور

يشهد مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية تقدماً متسارعاً في معدلات التنفيذ، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بالمحافظة، وربط شرق المدينة بغربها، بما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية وتحسين جودة خدمات النقل للمواطنين.

مترو الإسكندرية

ويمتد المشروع بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية، بواقع 6.5 كيلومتر في مسار سطحي من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، و15.2 كيلومتر في مسار علوي حتى محطة أبو قير، ويضم 20 محطة، منها 6 محطات سطحية و14 محطة علوية. وتشهد القطاعات من محطة طوسون حتى محطة غبريال أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار، إلى جانب تنفيذ الخوازيق والأعمدة والبلاطات الخاصة بالمسار العلوي.

وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال تنفيذ الأساسات، بما يشمل الخوازيق والقواعد، وأعمال الأعمدة الخاصة بمحطات المشروع المختلفة، كما يجري تنفيذ أعمال التسوية وإنشاء الأسوار بورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع بدء تنفيذ أعمال المباني والبنية الأساسية داخل الورش.

ويستهدف المشروع تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، من خلال إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، بما يضمن التشغيل الآمن للخط، واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب. كما يسهم المشروع في خفض استهلاك الوقود، حيث يعتمد التشغيل على الطاقة الكهربائية النظيفة، ويعمل على تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومتراً في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتشمل أهداف المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكباً في الساعة لكل اتجاه إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة. كما يحقق الخط تبادلاً لخدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

وفي إطار التوسعات المستقبلية، يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، التي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 بطول إجمالي 31 كيلومتراً عبر طريق الإسكندرية/مطروح، وتضم 22 محطة، بما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي. كما يجري التخطيط لمسار المرحلة الثالثة، التي تمتد من الكيلومتر 21 حتى مطار برج العرب، لربط مدينة الإسكندرية بالمطار وتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.