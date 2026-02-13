سنا سليمان: اضطراب النوم مؤشر لمشكلة نفسية أو عضوية تحتاج لعلاج

أكدت الدكتورة سناء سليمان، أخصائي الطب النفسي بـقصر العيني، أن اضطرابات النوم لا تقتصر فقط على صعوبة الدخول في النوم، بل تمتد لتشمل النوم المتقطع، والاستيقاظ المبكر، أو حتى الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم مع الشعور بالإرهاق وعدم الراحة عند الاستيقاظ.

وأوضحت خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك حالات يكون فيها اضطراب النوم عرضًا مؤقتًا مرتبطًا بضغوط العمل أو السفر أو الامتحانات، وغالبًا ما يزول بزوال السبب، مشيرة إلى أن القلق العابر قد يؤثر على جودة النوم لفترة قصيرة دون أن يعني وجود اضطراب مزمن.

وأضافت أن المشكلة تبدأ عندما تستمر الأعراض لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع دون سبب واضح، أو عندما لا تتحسن تلقائيًا، مؤكدة أن هذه الحالة تتطلب تقييمًا طبيًا دقيقًا، لأن استمرار اضطراب النوم قد يكون مؤشرًا لمشكلة نفسية أو عضوية تحتاج إلى تدخل متخصص.

وشددت على أهمية الالتزام بعادات نوم صحية، مثل تثبيت مواعيد النوم، وتجنب استخدام الهاتف في السرير، والابتعاد عن المنبهات مساءً، مؤكدة أن تجاهل اضطرابات النوم لفترات طويلة قد ينعكس سلبًا على التركيز والحالة المزاجية والصحة العامة.