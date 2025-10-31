قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
حوادث

دورة تأسيسية لـ87 من معاوني النيابة الإدارية الجدد وبرنامج مكثف لمهامهم القضائية

إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية فعاليات الدورة التأسيسية لمعاوني النيابة الإدارية المعينين بالقرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2025، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 87  من معاوني النيابة الإدارية.

استهلت فعاليات اليوم الختامي بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير المركز، والتي رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد في مُستهل مسيرتهم القضائية.

أوضح مدير المركز، أن عقد هذه الدورة جاء تنفيذًا لتوجيهات المستشار رئيس الهيئة؛ بهدف إرساء مجموعة من المبادئ القانونية والتقاليد القضائية الراسخة للأعضاء الجدد؛ لتكون نبراسًا يُضئ لهم الطريق خلال مسيرتهم القضائية، ويعينهم على أداء ما يكلفون به من مهام، وأكد أن هذه الدورة تُعد برنامجًا تدريبيًا مكثفًا وشاملًا، يتناول مختلف الموضوعات القانونية والعملية التي تمكنهم من مباشرة مهامهم القضائية بكفاءة واقتدار.

هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات وورش العمل جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"النجاح المهني"، والتي تناولت عددًا من المحاور حول تحديد الأهداف وتطوير الذات للوصول للنجاح وفن التعامل داخل بيئة العمل القضائي، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني، بمركز التدريب القضائي.

"مدخل الاختصاص الدستوري والقانوني للنيابة الإدارية" وتناولت شرح النشأة التاريخية والهيكل القضائي والتنظيمي للنيابة الإدارية، وتفضلت بإلقائها المستشارة مروة عادل بنيابة بورسعيد ثان.

"التأديب في قوانين الخدمة المدنية وقطاع الأعمال والكوادر الخاصة"، وتضمنت شرحًا للأطر القانونية المنظمة لتأديب الموظف العام، وتوضيح نطاق اختصاص النيابة الادارية وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين بمركز التدريب القضائي.

"الابتكار القيادي في تطوير الجدارات القضائية وإدارة التغيير"، وتضمنت التقاليد القضائية وأساليب تطوير الذات والقدرة على الابتكار وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور معتز الهلالي بمركز التدريب القضائي.

"جرائم العدوان على المال العام - صورها وآليات تحقيقها" وأهم الإشكاليات العملية ذات الصلة، وتفضل بإلقائها المستشار محمد كمال عجوة وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

"الإجراءات الشكلية للتحقيق التأديبي - المآخذ القضائية"، وتضمنت بيان كيفية تفادى الأخطاء الشائعة أثناء ممارسة العمل القضائي، وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس، الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي.

"السمات الشخصية للقاضي"، وتناولت المحاضرة عناصر الذكاء الاجتماعي والقدرة على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، ومهارات الإقناع ولغة الجسد، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور إسلام نمر مدير نيابة الإسماعيلية القسم الرابع.

"الإجراءات الموضوعية للتحقيق التأديبي" وتضمنت المحاضرة آليات التحقيق والاستدعاء والحضور وسؤال الشاهد ومواجهه المخالف وتفضل بإلقائها المستشار باسم الفاروق بإدارة التفتيش القضائي. 

"الإجراءات الموضوعية للتحقيق التأديبي" وتضمنت المحاضرة ضمانات الدفاع وتحديد المسئولية التأديبية ومواجهة المتهم، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور حسان هاشم نائب رئيس الهيئة بمركز التدريب القضائي. 

"الصياغة اللغوية والقانونية"، وتضمنت كيفية صياغة السؤال ومذكرة التصرف من واقع عملي، وتفضل بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي بإدارة التفتيش القضائي. 

"دراسات فى المخالفات التأديبية" وتضمنت الجرائم التأديبية الأكثر شيوعًا والإحالة للمحاكمة التأديبية، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد الحسيني بفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

"أصول وفنيات التحقيق التأديبي"، وتضمنت تطبيقًا عمليًا على أصول وفنيات التحقيق، وألقاها المستشار محمد الشناوي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

"تطوير مهارات البحث القانوني في ظل المتغيرات العصرية الحديثة - تطبيق عملي" وتضمنت إيضاح للمصادر الرسمية، وتفضلت بإلقائها المستشارة هالة متولي بنيابة أسيوط القسم الثاني. 

" العلاقة بين المسئولية التأديبية والمسئولية الجنائية - تطبيق عملى"، وتضمنت بيان أنواع التصرف في القضايا، وتفضل بإلقائها المستشار حلمي حسين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

"جرائم تقنية المعلومات وآليات تحقيقها"، وتضمنت المحاضرة إيضاح إشكاليات تحقيق جرائم المعلومات، وتفضل بإلقائها المستشار عبد الجليل محمد بإدارة التفتيش القضائي. 

" آلية تشغيل منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية - تطبيق عملي"، وتفضل بإلقائها المستشار محمود حمدي  بوحدة التحول الرقمي. 

"فن صياغة مذكرات التصرف - تطبيق عملي"، وتفضل بإلقائها المستشار سيد شرف الدين- بإدارة التفتيش القضائي. 

"دراسات تطبيقية على التحقيقات التأديبية - تطبيق عملي"، وتضمنت تدريبًا على نماذج قضايا افتراضية، وتفضل بإلقائها المستشار سعد خليل مدير مركز البحوث والدراسات الفنية. 

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية.

